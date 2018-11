„Pasión de Buena Vista“: Heiße Rhythmen und mitreißende Tänze

Bremen - Heiße Rhythmen, mitreißende Tänze, exotische Schönheiten und unvergessliche Melodien – all das soll mit der Show „Pasión de Buena Vista“ ins Metropol-Thater einziehen. Die kubanische Lebensfreude ist am Dienstag, 27. November, um 19.30 Uhr im Theater am Richtweg zu erleben.

Die Show setzt sich aus den Stimmen von Felicita-Ethel Frias-Pernia, Alfredo Montero-Mojena und Jose Guillermo Puebla Brizuela, der „Buena Vista Band“, Background-Sängern und der Tanzformation „El Grupo de Bailar“ zusammen. Das Publikum darf sich zudem auf 150 maßgeschneiderte Kostümen freuen, wie ein Sprecher sagte.

Den Angaben zufolge will „Pasión de Buena Vista“ auf die karibische Trauminsel entführen. Und was könnte die kubanische Mentalität besser widerspiegeln als Musik und Tanz? Heute in aller Welt bekannte Musikstile wie Rumba, Mambo, Cha-Cha-Cha und Salsa haben ihren Ursprung in vier Grundelementen. Außer Klanghölzern und Trommeln finden sich hier keine weiteren Instrumente. Unter Zugabe von melodischen Instrumenten entwickelte sich die heute kommerzialisierte Form der Rumba sowie weitere Modetänze wie der Mambo. Der Son, ein Wechselgesang zwischen Sänger und Chor, begleitet von der spanischen und lateinamerikanischen „Tres Gitarre“, ist der eindeutige Publikumsliebling, heißt es.

Erfunden wurde er von den Zuckerarbeitern in Santiago de Cuba während der 20er Jahre. Mit der rasanten Verbreitung des Sons kamen mehr Instrumente hinzu, wie Holzbass, Bongos und Trompeten. Der Danzon wurde lange Zeit von der kubanischen Oberschicht nicht akzeptiert, heute ist er den Angaben zufolge in Kuba sehr beliebt. Aus ihm entwickelte sich der Cha-Cha-Cha. Beim „Trova“ sangen reisende Sänger melancholisch schöne Balladen. Die Texte wurden in der Zeit der Revolution thematisch verändert und zur Propaganda genutzt. Später fanden die Musiker wieder zu ihren ursprünglichen Themen zurück.

Die „Buena Vista Band” besteht aus einer Vielzahl von Musikern, die unter der Leitung von Ramon Puebla stehen. Neben verschiedenen Percussion-Instrumenten wie Schlagzeug, Timbales und Conga gibt es eine Reihe von Blasinstrumenten wie Posaune und Trompete. Bass, Piano und die für Lateinamerika typische „Tres Gitarre“ runden das Gesamtbild ab.

Tickets für etwa 25 bis 45 Euro gibt es in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

