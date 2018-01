Männer brechen in Parzelle ein - Besitzer dreht durch 

Durch Einbruchsalarm alarmiert

Bremen - Zwei Männer brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Laube in einem Parzellengebiet im Bremer Blockland ein. Der per Handy alarmierte Besitzer machte sich unter Alkoholeinfluss auf den Weg zu seiner Parzelle und fuhr dort mit seinem Auto gegen einen der flüchtenden Einbrecher.