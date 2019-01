Brand-Serie in Bremer Kleingärten: Polizei prüft Zusammenhänge

Am Nachmittag brannten fünf Parzellen in Bremen-Findorff.

Bremen - Mehrere Parzellen in Bremer Kleingarten-Siedlungen sind am Donnerstag in Flammen aufgegangen. Die Brände ereigneten sich über den ganzen Tag verteilt in zwei verschiedenen Stadtteilen.

Update, 10.15 Uhr:

Nach den Bränden am Donnerstag hat Polizei Bremen die Ermittlungen aufgenommen nach den Brandursachen aufgenommen und prüft auch mögliche Zusammenhänge. Die Beamten suchen aus diesem Grund auch nach Zeugen und bitten um Hinweise an den Kriminaldauerdienst der Stadt unter 0421/3623888.

Originalmeldung:

Am Nachmittag mussten insgesamt 60 Feuerwehrleute fünf Brände in Findorff löschen. Im dortigen Parzellengebiet „In den Hufen“ wurde der Feuerwehr am frühen Nachmittag ein Brand mehrerer Parzellen gemeldet: Von fünf Parzellen brannten drei komplett nieder, teilte die Feuerwehr wenig später mit.

Da die Parzellen zum Teil dicht beieinander stehen, galt es, die Nachbargebäude mithilfe mehrerer sogenannter Riegelstellungen zu sichern. Die Brandbekämpfung und Wasserversorgung stellte sich aufgrund der Örtlichkeit und des Gesamtausmaßes als so herausfordernd da, dass ein Großaufgebot von Einsatzkräften der Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert wurde.

Insgesamt waren sechs Trupps unter Atemschutz mit mehreren Strahlrohren im Einsatz. Bei den Löschmaßnahmen verletzte sich ein Feuerwehrmann an der Hand und wurde in ein Bremer Krankenhaus gebracht.

+ Bereits von weitem waren die Flammen in der Siedlung „In den Hufen“ zu sehen. © nonstopnews

Als zusätzliche Herausforderung stellte sich die Dauer der Maßnahmen bei den niedrigen Temperaturen dar. Aus diesem Grund wurde den Einsatzkräften, die seit mehreren Stunden an der Einsatzstelle ihre Arbeit verrichteten, warme Getränke an die Einsatzstelle gebracht.

Ein Bremer Energieversorger musste eine Oberleitung oberhalb der Parzellen stromlos schalten, weil diese von den Flammen zum Teil beaufschlagt wurden. Der Einsatzleiter der Feuerwehr schätzt den Gesamtschaden auf rund 40.000 Euro.

Drei weitere Brände in Oslebshausen

Am Abend brannten aus bislang ebenfalls ungeklärter Ursache drei weitere Parzellen, heißt es in einer zweiten Meldung der Feuerwehr-Einsatzkräfte. Beim ersten abendlichen Einsatz brannte eine Parzelle in voller Ausdehnung am Rotdornweg. Dort waren vier Fahrzeuge der Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften im Einsatz. Beim zweiten Einsatz - wenige Stunden später- brannten in nur geringer Entfernung zwei weitere Parzellen - diesmal am Gartenweg.

+ Am Abend mussten die Einsatzkräfte nach Oslebshausen ausrücken. © nonstopnews

An dieser Einsatzstelle wurde laut Angaben der Feuerwehr eine besondere Form der Wasserversorgung hergestellt: Sogenannte Tanklöschfahrzeuge brachten mit ihren großen Wassertanks im Pendelverkehr Löschwasser zur Brandstelle. Die Freiwillige Feuerwehr Grambkermoor und Blumenthal sowie vier Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr waren mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort und bis in die Nacht hinein im Einsatz. Die Schadenshöhe der drei späten Brände war am Donnerstagabend noch nicht bekannt.

kom