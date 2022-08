„Bremen Olé“ : Partystimmung auf der Bürgerweide

Von: Elisabeth Gnuschke

Hat sich auch für Bremen angesagt: Mia Julia tritt am Sonnabend auf der Bürgerweide auf. © Olé Party

Bremen – Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die Schlager-Sause unter freiem Himmel zurück: Am Sonnabend, 6. August, soll es auf der Bremer Bürgerweide so richtig abgehen. „Bremen Olé“ will bei sommerlichen Temperaturen fast zehn Stunden lang für Party-Stimmung sorgen. Das müssen selbst hartgesottene Schlagerfans Durchhaltevermögen beweisen.

Die Veranstalter von der Hockey-Park-Betriebsgesellschaft aus Mönchengladbach erwarten auf der Fläche vor der Stadthalle um die 6 000 Zuschauer, wie sie auf Nachfrage sagten. Ab etwa 13 Uhr wird die Bürgerweide am Sonnabend zur Party-Arena, Einlass ist ab 12 Uhr. Knapp 20 Stars und Sternchen der Schlagerszene wollen das Publikum bis 22 Uhr zum Tanzen und Feiern bringen. Und wer ist so dabei? Nun, so heißt es, Mia Julia kommt mit Songs wie „Der Zug hat keine Bremse“ und „Endlich wieder Malle“. Klar, auch Mickie Krause fehlt nicht. Den Angaben nach singt er „Nur noch Schuhe an“ und „Schatzi, schenk mir ein Foto“.

Newcomer Julian Sommer hat „Dicht im Flieger“ im Gepäck, Mike Leon Grosch „Wunderschön“. Mit von der Partie sind beim Schlager-Event außerdem Oli.P, Frenzy, Markus Becker, Norman Langen, „Die Atzen“, Marie Reim (genau, die Tochter der Schlagersänger Matthias Reim und Michelle), Menderes und viele andere. Tickets kosten knapp 30 Euro (an der Tageskasse mehr) und sind zu kaufen unter „www.oleparty.de“. Achtung: Essen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden. Ebenso verboten sind Stühle, Taschen, die größer als DIN-A4 sind, Pyrotechnik, Grills, Decken, Drogen, Waffen, Regenschirme, Tiere, Laser-Pointer und – jetzt stark sein – Selfie Sticks. Kinder dürfen ab acht Jahren in Begleitung Erziehungsberechtigter auf die Bürgerweide.

Damit sich die Fans in den zehn Stunden Programm vom Stehen mal ausruhen können, wird auf dem Party-Gelände ein Biergarten aufgebaut.