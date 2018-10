Ikke Hüftgold - ein Multi-Talent mit rauer Schale und schrägen Texten

Bremen - Von Sigi Schritt und Anja Kappler. Ikke Hüftgold begeistert in Halle 7 gleichermaßen die jüngeren und älteren Besucher. Der volksnahe Sänger gibt auf der Bühne Vollgas und bietet eine 45-minütige Show - das Publikum am dem Bremer Freimarkt geht mit.

Zum Beispiel bei Ballermann- und Goldstrand-Party mit diesen Liedern: So gehn die Gauchos (So gehn die Deutschen), Modeste Song, An Tagen wie diese (Cover zu Tage wie diese der Toten Hosen):

Ikke Hüftgold plaudert im Anschluss mit seinen Fans und erfüllt alle Handy-Fotowünsche. Das Lied „Dicke Titten Kartoffelsalat“ ist ein Ohrwurm und bleibt auch nach dem Auftritt noch lange im Kopf.

Ikke Hüftgold thematisiert in seinen Liedern auch Mickie Krause, der ebenfalls in Halle 7 auftreten wird, und berichtet, dass er auf Mallorca plötzlich nicht mehr singen durfte.

Ikke Hüftgold - Schlagerstar und Produzent Ikke Hüftgold - Schlagerstar und Produzent

Im Interview mit Reporterin Anja Kappler erklärt der Sänger, der bürgerlich Matthias Distel heißt, die Hintergründe. Der Sänger könne aber damit leben, denn er hat viele Standbeine. Er schreibt Songs für weitere Schlager-Stars und produziert auch deren Songs (Mia Julia – Mallorca, da bin ich daheim / Lorenz Büffel – Johnny Däpp).

Früher sang Distel sogar in Rockbands - jetzt konzipiert er lieber Kinderhörspiele. Außerdem hat der Unternehmer und Familienvater, geboren 1976 in Limburg an der Lahn, Personalverantwortung für einen eigenen Gartenbaubetrieb.