Party like a Rockstar: Betrunkene Hotelgäste schmeißen Möbel aus dem Fenster

Bremen - Zwei Hotelgäste wollten am Samstag die Zeit bis zum Konzert der „Toten Hosen“ auf der Bürgerweide überbrücken. Also tranken sie ordentlich Alkohol und warfen Möbel aus dem Fenster ihres Hotelzimmers.

Die 45 und 46 Jahre alten Männer aus Nordrhein-Westfalen waren in einem Hotel an der Hollerallee zu Gast und wollten am Abend zum Konzert der „Toten Hosen“.

Um die Langeweile zu bekämpfen und den Tag zu überbrücken, tranken sie Alkohol und warfen Sessel und Tisch aus dem Fenster ihres Hotelzimmers in der dritten Etage. Verletzt wurde niemand, teilt die Polizei mit.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei den Herren einen Wert von jeweils über 1,4 Promille. Das erschöpfte Duo entschuldigte sich mehrmals und verließ das Hotel in Begleitung der Einsatzkräfte. Ob sie noch in der Lage waren, das Konzert zu besuchen, ist nicht bekannt.

Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

