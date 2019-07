Party geht nach der Hochwasserpause weiter

„Breminale“ kämpft mit Wetter und Weser / 200 000 Besucher auf den Osterdeichwiesen

+ Hände hoch: Im „Bremen-Vier-Zelt“ herrscht ausgelassene Stimmung, als das Duo „Gestört aber geil“ an den Reglern steht. Foto: KOWALEWSKI

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein Räumfahrzeug fährt über die Deichpromenade. Die sieht wieder ordentlich aus. Zwischen den Zelten und Buden an der Weser ist am Sonnabendabend gegen 19 Uhr wieder Hochbetrieb. Immer weniger erinnert daran, dass die Weser die Veranstaltungsfläche der Breminale am Weserdeich zuvor zu weiten Teilen überflutet hat und die „Breminale“ für knapp anderthalb Stunden unterbrochen werden musste. Am Sonntagabend wiederholte sich das Geschehen.