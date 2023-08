Party auf der Bremer Bürgerweide: Neun Stunden lang „Bremen Olé“

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

Ein gut aufgelegter Oli P. sorgte im vergangenen Jahr in Bremen für beste Stimmung – er ist Sonnabend wieder dabei. © Jonas Diener

Jede Menge Schlager sind am Sonnabend, 12. August, bei „Bremen Olé“ auf der Bremer Bürgerweide zu hören. Mit von der Partie sind 14 Künstler. Um die 10.000 Zuschauer werden eine rauschende Party unter freiem Himmel feiern - hoffentlich spielt das Wetter mit.

Bremen – Es dürfte die größte Partysause unter freiem Himmel in diesem Jahr in Bremen werden – und die längste: Am Sonnabend, 12. August, heißt es auf der Bürgerweide vor der Stadthalle wieder „Bremen Olé“. Angesagt haben sich 14 Künstler, darunter Oli P., Mia Julia und Almklausi. Die Veranstalter rechnen mit etwa 10.000 Besuchern.

Neun Stunden lang soll die Partysause mit jeder Menge Schlagermusik dauern. Einlass ist am Sonnabend um 12 Uhr. Das Programm von „Bremen Olé“ beginnt um 13 Uhr. Und dann geht’s ab bis 22 Uhr. Veranstalterin ist die Hockey-Park-Betriebsgesellschaft aus Mönchengladbach, die mit der Party durch verschiedene Städte zieht und seit Jahren auch in Bremen Station macht. Vor Corona feierten bis zu 20.000 Zuschauer ihre Stars auf der Bürgerweide ab, im vergangenen Jahr kamen trotz anhaltender Pandemie 10.000.

Ihr fliegen die Herzen der Fans zu: Mia Julia. © Jonas Diener

„Bremen Olé“ mit Mia Julia, Oli P., Almklausi und vielen anderen

Und auf wen dürfen sich die Zuschauer in Bremen freuen? Nun, da sind Mia Julia, Tream, Candela Squad, Frenzy, Julian Sommer, Carolina, Honk, Isi Glück, Oli.P, Almklausi, Anna Maria Zimmermann, Michelle, Mia Weber und Jenice. Viele von ihnen sind bereits Stammgäste in Bremen. Als Stimmungskanone mit Mallorca-Hits erwies sich beispielsweise im vergangenen Jahr Almklausi. Er ließ sich ins Publikum fallen und von den Zuschauern auf Händen tragen. Stets einen engen Draht zum Publikum hat auch Mia Julia, die den größten Teil der Kleidung auf der Bühne schlicht weglässt. Die Fans lieben die Sängerin mit den langen, blonden Haaren und singen jeden Text mit. Ein Stimmungsmacher, der nach Bremen zurückkehrt, ist zudem Oli P.. Nah an seinen Fans, zückt er gern das Handy für Selfies. Verzichten müssen Schlagerfans in Bremen in diesem Jahr auf Mickie Krause, der kommt nicht.

Lässt sich auf Händen tragen: Almklausi. © Kowalewski

Was sollten Besucher sonst noch wissen? Nun, Stühle, Hocker, Decken, Pyrotechnik, Grill, Waffen, Drogen, Haustiere, Zelte, Laser-Pointer, Taschen und Rucksäcke größer DINA 4, Regenschirme, Selfie-Sticks, Speisen und Getränke sind tabu. Verboten ist es auch, gelbe Westen zu tragen, so der Veranstalter. Beim Betreten der Bürgerweide werden die Tickets entwertet. Heißt: Wer zwischen den Auftritten das Gelände verlässt, kommt mit der Karte nicht wieder rein. Und noch ein Hinweis: Kartenzahlung an den Ständen ist nicht möglich. Dazu der Tipp des Veranstalters: „Bitte denkt daran, genügend Bargeld mitzunehmen, da es keinen Geldautomaten auf dem Gelände gibt.“

Tickets gibt es unter „www.oleparty.de“. Stehplätze kosten knapp 34 Euro, Top-Fan-Tickets knapp 60 Euro. Bei den Top-Fan-Tickets darf man früher aufs Gelände und bekommt Merchandising-Artikel. Vor Ort gibt es ebenfalls Karten zu kaufen.