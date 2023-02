Parteitag der Bremer SPD hat begonnen: Landesvorsitzender schießt gegen CDU

Von: Fabian Raddatz

Der ordentliche Landesparteitag der Bremer SPD hat am Samstag begonnen. Der Landesvorsitzende schoss in seiner Rede gegen die CDU.

Bremen – Die SPD Bremen stimmt sich auf den Wahlkampf ein: Am Samstag, 4. Februar 2023, hat bei den Bremer Sozialdemokraten der ordentliche Landesparteitag begonnen. Nicht nur soll auf dem Parteitag das Wahlprogramm der Partei für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai beschlossen werden, nein: Der SPD-Landesvorsitzende Reinhold Wetjen nutzte die Gelegenheit gleich, um gegen die CDU zu schießen.

Andreas Bovenschulte, Bürgermeister von Bremen, hob in seiner Rede die Wirtschaftskraft Bremens hervor. © Sina Schuldt/dpa

„Die CDU muss sich reichlich Mühe geben, ihre verstaubten Ansichten von gestern innovativ aufzupolieren“, sagte Wetjen in seiner Rede im BLG-Forum in Bremen – und nannte als Beispiel den Vorschlag der CDU, Schulnoten ab der dritten Klasse an Grundschulen wieder einzuführen.

Parteitag der Bremer SPD hat begonnen: Bovenschulte lobt Wirtschaftskraft Bremens

Die SPD stehe für eine starke Wirtschaft, für gute Arbeitsplätze und das soziale Miteinander, so Wetjen. Es gelte nun, die Menschen aus Bremerhaven und Bremen zu überzeugen, dass die Partei das Richtige für das Land tun wolle. Ins selbe Horn blies auch Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte: Bremen hätte seinen Platz unter den 10 erfolgreichsten Industriestandorten behauptet, sagte der Spitzenkandidat der Bremer SPD.

Bovenschulte war bei einem Parteitag im September des vergangenen Jahres mit 99,2 Prozent der Stimmen nominiert worden. Die SPD regiert im Bundesland Bremen seit 2019 zusammen mit den Grünen und den Linken. Zu dem Parteitag wurden mehr als 160 Delegierte erwartet. Auch die CDU hat bereits die Weichen für die Landtagswahl im kleinsten Bundesland von Deutschland gestellt. Die Spitzenkandidaten Wiebke Winter und Frank Imhoff stellten das CDU-Wahlprogramm zur Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen vor.(far/dpa)