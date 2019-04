Parkhaus Mitte: Durchbruch bei Verhandlungen

Bremen – Die Bremer Innenstadt steht vor einem gewaltigen und radikalen Umbau. Vor einem Umbau mit einem Investitionsvolumen von einer Milliarde Euro. Der Bremer Investor und Bauunternehmer Kurt Zech spricht von einem „historischen Umbruch der Innenstadt“. Bausenator Joachim Lohse (Grüne) sagte, die Innenstadt müsse zu einem dauerhaft spannenden Ort werden.

Zech ist als einer der Hauptakteure im Spiel. Er will das Parkhaus Mitte abreißen und – rund um das Karstadt-Haus und das Kaufhof-Gebäude – mit der „City-Galerie“ ein neues Innenstadt-Quartier schaffen. Die denkmalgeschützte Karstadt-Immobilie gehört Zech. Das Galeria-Haus ist im Besitz dem Frankfurter Immobilienunternehmen DIC Asset. Verhandlungen über einen möglichen Kauf sollen laufen.

Bleibt das Parkhaus Mitte, das der Stadt gehört. Und die will es an den Bauunternehmer verkaufen. Eine entsprechende Absichtserklärung ist längst unterzeichnet. Nur ziehen sich die Verhandlungen seit Monaten hin. Doch jetzt soll ein Durchbruch gelungen sein, meldet Radio Bremen mit Verweis auf Quellen aus Senatskreisen. Ein Zech-Sprecher bestätigte, dass die Verträge ausverhandelt seien. Laut Radio Bremen soll Zech eine zweistellige Millionensumme für den Kauf des Parkhauses zahlen, das er dann für die „City-Galerie“ abreißen lassen will.

