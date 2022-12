Parken in Bremen soll bald doppelt so teuer werden

Von: Fabian Raddatz

Ab dem 1. Januar 2023 wird das Parken in Bremen teurer. © Panthermedia/Randolf Berold

Der Bremer Regierung plant eine Verdopplung der Parkgebühren in Bremen zum Jahreswechsel. Das geht aus einer Vorlage des Senats hervor.

Bremen – Von ein auf zwei Euro pro Stunde: Die Parkgebühren außerhalb der Bremer Innenstadt sollen sich bald verdoppeln. Das geht aus einer Senatsvorlage hervor. Unter anderem Buten un Binnen hat über die Entwicklung berichtet. Demnach sei geplant, die Parkgebühren zum Jahreswechsel anzuheben. Die Teuerung soll am Dienstagvormittag, 6. Dezember 2022, beschlossen werden.

Während das Parken außerhalb der Innenstadt bald zwei Euro kosten soll, müssen Autofahrer innerhalb der City seit Jahresbeginn drei Euro pro Stunde zahlen. Mit der Anhebung der Parkgebühren will der Senat Menschen bewegen, weniger mit dem Auto zu fahren. Zudem werden zusätzliche Einnahmen von rund 1,2 Millionen Euro im Jahr erwartet.

