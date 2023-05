Defekte Pumpen im Horner Pannen-Bad: Heimreise statt Wettberwerb für junge Schwimmer

Von: Marcel Prigge

270 Sportler sind angereist, keiner konnte antreten: Im Horner Bad musste wegen einer Panne ein Schwimmwettbewerb abgebrochen werden. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Bremen – Erneut waren alle da, konnten aber nicht antreten: Im Horner Bad in Bremen musste zum wiederholten Mal ein Schwimm-Wettkampf spontan abgebrochen werden. Über Nacht sind in dem Neubau, der eigentlich das Unibad ersetzen sollte, wichtige Pumpen ausgefallen.

Es ist ein Szenario, das sich kein Trainer oder Veranstalter wünscht. Nach wochenlanger Vorbereitung der Sportler und intensiver Organisation mitsamt dem Kaufen der Siegerpokale, Medaillen und Verpflegung, kann das Event nicht stattfinden. So geschehen am Sonntag, 14. Mai 2023, im Horner Bad in Bremen. Die norddeutschen Nachwuchsmeisterschaften im Schwimmen mussten spontan abgebrochen werden, da über Nacht die Pumpen ausfielen.

So hätte es aussehen können, wäre eine wichtige Pumpe nicht ausgefallen: Im Horner Bad musste wegen einer Panne ein bundesweiter Schwimmwettbewerb abgebrochen werden. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. © Sina Schuldt/dpa

Bedeutet konkret: Knapp 270 bereits angereiste Schwimmer sowie deren Betreuer aus acht Bundesländern konnten an der zweitägigen Veranstaltung nicht antreten. Die eigentlichen Teilnehmer der Mehrkampf-Meisterschaften der Jahrgänge 2011 und 2012 mussten also unverrichteter Dinge wieder fahren. Die Gebühren für den Start müssen vom Veranstalter – dem TuS Huchting – nun zurückerstattet werden.

Nicht der erste Vorfall: Im Januar wurde ein internationaler Wettkampf im Horner Bad frühzeitig beendet

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art im Horner Bad. Im Januar wurden die international ausgeschriebenen Bestenkämpfe von Bremen 10 vorzeitig beendet. Nach Angaben des Weser-Kurier sei eine Beckenwand beim Verschieben aus den Fugen geraten. Der Mangel habe über die Osterferien beseitigt werden können. Jetzt sei in der Nacht von Samstag auf Sonntag der Kompressor ausgefallen, berichtet die Zeitung weiter.

Das Horner Bad soll in Zukunft das veraltete Unibad ersetzen. Die Baukosten dafür haben sich in der Errichtung etwa verdoppelt – 28 Millionen Euro hat das Horner Bad gekostet. Es wurde am 4. Juni 2022 für die Öffentlichkeit eröffnet.