Paketzusteller legen Arbeit nieder: Laut DHL keine Probleme

Bremen - Paketzusteller von DHL Delivery sind am Mittwoch im Gebiet Weser-Ems und in Bremen in einen eintägigen Warnstreik getreten.

Arbeitsniederlegung gab es an den Standorten Wilhelmshaven, Oldenburg und Bremerhaven, die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen. Zur Zahl der beteiligten Beschäftigten gab es keine Angaben. Nach Angaben von DHL-Sprecher Jens-Uwe Hogardt gab es keine nennenswerten Beeinträchtigungen durch den Warnstreik. "Die Auswirkungen sind gering", sagte er. Größeren Problemen bei der Paketzustellung erwartet er auch für Donnerstag nicht.

Die Mitarbeiter in Bremen hatten ihre Arbeit bereits am Dienstag niedergelegt. Verdi will mit dem Warnstreik den Druck erhöhen, bevor die Tarifverhandlungen des Speditions- und Logistikgewerbes am Donnerstag weitergehen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 6,5 Prozent mehr Geld.

Bereits im Dezember hatten Paketzusteller in Hannover vorübergehend die Arbeit niedergelegt. In Bremen streikten damals rund 65 Paketzusteller in zwei Depots, mehr als die Hälfte der Belegschaft.

dpa