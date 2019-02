Satirische Führung beleuchtet aktuelle Sonderausstellung im Focke-Museum

In eine Frauenrolle geschlüpft: Pago Balke singt im edlen Damenkleid Lieder der Zwischenkriegsjahre.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Pago Balke kann auch feminin: Prächtig gekleidet wie eine Diva, singt der Kabarettist von einer gewissen Bescheidenheit in „Ich brauche keine Millionen“. Danach folgt eine Hommage an den geliebten, kleinen, grünen Kaktus und dann etwas Beruhigendes mit „Davon geht die Welt nicht unter“.

Ein witziger Blick in die Weimarer Republik, in die Zeit zwischen den Weltkriegen. Um diese Zeit geht es bei der satirischen Führung „Pago im Glanz und Elend der Moderne“ im Focke-Museum.

Balke führt seine Gäste durch die Sonderausstellung „Experiment Moderne - Bremen nach 1918“. Er erinnert an das Leben in Krisen und voll politischer Spannung mit vielen Songs und auch sarkastischen Anspielungen auf die Gegenwart.

Balke findet eine Bühne vor einem großen Wandfoto. Auf diesem ist das Rathaus besetzt, eine rote Fahne ist gehisst. Am 10. Januar 1919 steht die nur wenige Wochen währende Bremer Räterepublik an ihrem Anfang, ein Arbeiterrat übernimmt die Stadt. Der in Riede lebende Schauspieler greift zur Gitarre und singt „Garde des Proletariats“. Er beherrscht einen pathetischen und zugleich volksnahen Stil.

Balke verneigt sich und erntet Applaus. „Das war übrigens das Lieblingslied von Erich Honecker bis ins hohe Alter“, sagt er. Regierungstruppen und Freikorps schlugen die Räterepublik Anfang Februar nieder. „Aber das Frauenwahlrecht, der Acht-Stunden-Tag und die Arbeitsämter entstanden in dieser Zeit“, sagt Balke. Und die blieben.

Auch die 20er sind wild und in Zeiten der Inflation teuer. Selbst Millionen reichen nicht mehr. Der Preis für eine Tramfahrt steigt auf 60 Milliarden Mark. Ein rein historisches Thema? Pago zitiert einen Manager der Rating-Agentur „Standard and Poors“ zur Weltwirtschaft: „Lasst uns froh sein, dass wir im Ruhestand sind, wenn dieses Kartenhaus zusammenfällt.“

Ab Mitte der 20er Jahre erleben die Menschen einen Aufschwung, finanziert mit Krediten aus den USA. Von dort kamen auch Jazz und Swing. Die Arbeiter tanzten und freuten sich über den Acht-Stunden-Tag. Rauchen war in. In einer Vitrine liegt ein Werder-Katalog aus, gesponsert von der Zigarrenmarke „Weserstadion“. In die Zeit zwischen den Weltkriegen fallen technische Segnungen, auch für die Frau im Haushalt. „Einige leisteten sich einen Vampir, allerdings nicht zur privaten Blutentnahme, sondern den Staubsauger von AEG“, sagt Balke. Der habe aber den Monatslohn eines Arbeiters gekostet.

Doch eine Krise schwappt über den Teich nach dem „Schwarzen Freitag“ am 25. Oktober 1929. „1930 hat jeder zweite Bremer keine Arbeit mehr, ein gefundenes Fressen für die Nazis“, sagt Balke. „Als sich 1930/31 die Weltwirtschaft erholt, schreiben sich die Nazis das auf die Fahnen.“

Die kamen dann auch nach Bremen. Eine Themenwand zeigt einen SA-Aufmarsch 1932. Pago setzt zu einer pathetischen Rede an: „Unsere Partei ist die letzte Chance für unser Vaterland.“

Die Rede führt zu einer befremdlichen Behauptung: „Das große Problem ist, dass Deutschland seine Männlichkeit verloren hat.“ Von wem stammt das Zitat? Ein Besucher googelt mit seinem Handy und findet es heraus. Nein, es war nicht Göring und auch nicht Hitler, wie Balke zunächst vorschlägt, sondern Björn Höcke, Fraktionschef der AfD im Thüringer Landtag und damit ein rechter Politiker der Gegenwart.

Die Führung

Die satirische Führung „Pago im Glanz und Elend der Moderne“ steht auch am 31. März und 12. Mai um 17 Uhr sowie am 12. März, 23. April und 28. Mai um 19 Uhr auf dem Programm. Eintritt: 15 Euro (ermäßigt: zwölf Euro). Die Ausstellung: „Experiment Moderne – Bremen nach 1918“ läuft noch bis 2. Juni.