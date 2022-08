Overbecks Aquarelle in Bremen: Leichthändig und leuchtend

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Die von etlichen Worpsweder Ölbildern wohlbekannten Bäume hier einmal auf einem Aquarell: „Birken am Weg“ von Fritz Overbeck. © Overbeck-Museum

Bremen – Er zählt zu den ganz und gar charakteristischen Worpswedern, der Maler Fritz Overbeck (1869 bis 1909), denn schließlich gehörte er ja auch zu den fünf Gründungsvätern der Künstlerkolonie (Gründungsmütter waren nicht dabei). 1905 verließ Overbeck Worpswede, um sich in Bröcken bei Vegesack niederzulassen. Im Alten Packhaus ist ihm und seiner Frau Hermine Overbeck-Rohte (1869 bis 1937) dort seit 1990 das Overbeck-Museum gewidmet.

Dieser Tage sind dort die Vorbereitungen zu einer neuen Ausstellung im Gange, die Fritz Overbeck aus einer nicht so charakteristischen und wohlbekannten Perspektive zeigen soll: Das Museum rückt die Aquarelle des Künstlers in den Fokus.

„Die Aquarelle von Fritz Overbeck bilden einen nahezu unbekannten Teil seines Werkes“, sagt Dr. Katja Pourshirazi, die Leiterin des Overbeck-Museums. Und sie verrät auch gleich, warum Overbecks Aquarelle so wenig bekannt sind: „Er fertigte sie nicht zu Ausstellungszwecken an, sondern nutzte sie als Skizzen, als Annäherungen an Motive und als Vorstudien für spätere Ölgemälde auf Leinwand.“

„Gute Gründe“ für eine Ausstellung

Doch die Aquarelle können auch sehr gut für sich stehen, sie verdienen das Licht der Öffentlichkeit, meint die Museumsmacherin. Es gebe „gute Gründe, diese Arbeiten heute auszustellen“, denn: „In ihrer Spontaneität und Unmittelbarkeit zeigen sie eine neue Facette des berühmten Worpsweder Malers.“ Und weiter: „Immer wieder gelang es Fritz Overbeck, in seinen Aquarellen mit leichter Hand einen momentanen Natureindruck in intensiver Leuchtkraft und Farbigkeit festzuhalten.“

Blumen am Bach hier, der Weyerberg dort – das Museum an der Alten Hafenstraße 30 zeigt Overbecks Aquarelle ab Sonntag, 4. September. Museumsleiterin Pourshirazi eröffnet die Ausstellung um 11.30 Uhr. Die Aquarelle sind anschließend bis zum 13. November zu sehen. Am Sonntag, 18. September, bietet das Haus eine Führung durch die Ausstellung an, die um 11.30 Uhr beginnt. Weitere Rundgänge sind für den 16. Oktober und zum Finale am Sonntag, 13. November, geplant – ebenfalls um 11.30 Uhr, wie es in einer Vorschau heißt.