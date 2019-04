Osterwiese: Polizei hat gut zu tun

Gut zwei Wochen Osterwiese ohne große Wetterkapriolen – Zehntausende von Menschen tummelten sich bis zum Sonntagabend auf dem Rummel.

Bremen - „Die Osterwiese war gut besucht“, konstatierte Polizeisprecherin Franka Haedke. Und die Einsatzkräfte hatten viel zu tun, sagte sie weiter. „Doch bis auf kleinere Auseinandersetzungen kam es zu keinen größeren Zwischenfällen. Die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, privaten Sicherheitsdienst und den Schaustellern verlief sehr kooperativ“, fasste die Polizeisprecherin zusammen. Personen- und Jugendschutzkontrollen, Verstöße gegen die Marktordnung und gegen das Betäubungsmittelgesetz nannte Haedke als einige Beispiele der täglichen Arbeit auf der Osterwiese. Darüberhinaus ermittelt die Kriminalpolizei in einem Fall, in dem vier Jugendliche an einem Autoscooter unsittlich berührt wurden.

Trubel am Bayernzelt

Ein besonderes Augenmerk legten Ordnungsdienst und Polizei den Angaben zufolge auf die Verkehrslage rund um die Bürgerweide. Haedke: „Die Einsatzkräfte der Polizei mussten jedoch nur wenige Parkverstöße ahnden.“ Erstmals war das Bayernzelt zu Gast auf der Osterwiese. Es war laut Haedke an mehreren Tagen „sehr gut besucht“, hauptsächlich von jungen Leuten. Dadurch sei für die Polizei eine neue, bisher für die Osterwiese unübliche Lage entstanden. Soll heißen: Am Bayernzelt herrschte ganz schön Trubel, und die Polizei musste hier laut Haedke an bestimmten Tagen Kräfte zusammenziehen, um Konflikte im Keim zu stoppen.

Das sei der Polizei mit „umsichtigem, aber konsequentem Einschreiten“ gelungen, so die Sprecherin. Sie hob hier auch die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsdiensten hervor. Größere Auseinandersetzungen habe die Polizei verhindern können. Auf der Osterwiese war – wie in den Jahren zuvor – die Mitnahme von Flaschen, Fahrrädern und Hunden verboten. Aber, so Haedke: „Einige Unbelehrbare missachteten diese Verbote.“ gn

Rubriklistenbild: © Selina Spöttel