Drei Neuheiten und „The King“ auf der Osterwiese im Test

Bremen - Von Martin Kowalewski. Dreimal 360 Grad. Auf drei Achsen ist Bewegung bei der Fahrt mit dem Überschlag-Fahrgeschäft „The King“, das als einzigartig in Deutschland gilt. Es ist ein Blickfang und eine Attraktion auf der Osterwiese, die am Freitag begonnen hat.

Die Gondeln fahren zunächst im Kreis, während die Schaukelbewegung beginnt. So geht es in den ersten Looping mit 27 Metern Höhe. Wer davon nicht vollkommen gefesselt ist, kann einiges sehen, darunter die Dächer der Wohnwagen einiger Schausteller. Das Karussell bremst dann erstmal etwas ab. Die Gondeln drehen sich seitlich. Später werden Magnethalterungen abgeschaltet, die Gondeln beginnen, sich mittels des Fahrtschwungs zu überschlagen. Die viereinhalb Minuten dauernde Fahrt ist hochdynamisch und dennoch gut zu genießen.

Nagelneu ist das Karussell „Hurricane“ von Karlheinz Heine (44) aus Bremen. Sofort fällt das nautische Design auf. In der Mitte steht ein Leuchtturm. Mehrere Bojen sind als Verzierung angebracht. Auf einer drehenden Plattform befinden sich Gondeln, die ebenfalls eine Drehbewegung machen. Das passiert ziemlich schnell. Dazu spricht eine Stimme. Was sie sagt, verspricht noch eine Steigerung: „Wir können dem Hurricane nicht mehr ausweichen.“ Es geht noch aufwärts mit den Gondeln und abwärts, eine schnelle Wellenbewegung kommt so noch dazu. Das geht schon in den Bauch, ist aber für die ganze Familie geeignet.

Hochbeweglich: das Überschlagfahrgeschäft „The King" auf der Osterwiese.

„Crazy Mouse“, eine besondere Variante der Traditionsachterbahn „Wilde Maus“, war schon vor zwei Jahren auf der Osterwiese. Wie es sich in dieser Achterbahnfamilie gehört, beeindruckt die Fahrt mit sehr harten Kurven. Nach der Hälfte der Fahrt beginnt sich die Fahrkabine frei zu drehen. Aus den weiterhin sehr harten Kurven bekommt sie viel Schwung.

Wer einfach zu Fuß etwas Abenteuerliches erleben will, kommt in dem Laufgeschäft „Spaßfabrik“ auf seine Kosten. Die Besucher müssen Hindernisse überwinden und begegnen immer wieder dem verrückten „Professor Spaß“. Der Weg führt über Rollen und ein Gitter. Darunter fließt Wasser, gelegentlich sprudeln kleine Fontänen. Über einem anderen Becken sind bewegliche Platten montiert, über die man hinweg muss. Der Weg ins Innere: Eine Ampel zeigt alle Farben gleichzeitig. Im Spaßlabor geht es auf Plättchen über giftgrünes Becken, hier entsteht ein gefährliches Spaß-Elixier. Irgendwann auf dem Weg springt eine Tür auf: Minions, Gehilfen des Professors, lachen frech. Schließlich erleben die Besucher ein Erbeben, bei dem die Decke etwas runterkommt. Der Professor hat den Erdkern angebohrt. Die Simulation einer Fahrstuhlfahrt, bei dem das Gefährt ausgeharkt wird, ist beeindruckend. Es ruckelt mächtig und die Wand saust nach oben. Ein spannendes und lustiges Laufgeschäft!

Viele kreative Ideen stecken auch in dem Irrgarten „Time Factory“. Auch hier geht es über ein Gitter mit gelegentlich aufspritzenden kleinen Fontänen, dann über eine Drehscheibe und Rollen und weitere Hindernisse. Der Irrgarten ist schon eine Herausforderung und bringt die Menschen immer wieder auf falsche Fährten. Sie müssen sich zwischen Stangen oder auch straffen Bändern hindurchschlängeln. An einem Durchgang: zwei Bürsten. Am Ende wartet eine drehende Trommel, die man aber auch umgehen kann. „Jeden Morgen werden die 180 Glasscheiben von beiden Seiten geputzt. Das dauert zwei Stunden“, sagt Riccardo Hartmann (32) aus Iserlohn, der die „Time Factory“ betreibt.