Bremer Hauptbahnhof wird Waffenverbotszone: Selbst bei Pfefferspray drohen hohe Strafen

Von: Marcel Prigge

Im Zuge der anstehenden Osterwiese in Bremen verschärft die Bundespolizei die Sicherheitsvorkehrungen und richtet eine Waffenverbotszone ein.

Bremen – Waffenverbot am Hauptbahnhof Bremen: Die Bundespolizei erlässt ein Mitführverbot von gefährlichen Werkzeugen, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messern aller Art. Auch Pfefferspray wird verboten. Der Grund dafür ist die am Freitag, 31. März 2023, startende Osterwiese in Bremen.

Auf der Osterwiese 2023: Bundespolizei richtet Waffenverbotszone am Bremer Hauptbahnhof ein

Wie die Beamten mitteilen, umfasst der Geltungsbereich den Hauptbahnhof und ausschließlich die Passage Bürgerweide. Zuwiderhandlungen gegen diese Verbote können einen Platzverweis, ein Bahnhofsverbot (Hausverbot) oder auch einen zukünftigen Beförderungsausschluss, bei dem man nicht mehr Bahn fahren dürfte, nach sich ziehen. Zudem sei ein Zwangsgeld bei uneinsichtigen Personen möglich.

An den Wochenenden in der Zeit der Bremer Osterwiese 2023 sind keine gefährlichen Gegenstände und Waffen im Hauptbahnhof Bremen erlaubt. Die Bundespolizei informiert über die Waffenverbotszone. © Sabine Gudath/Imago

Osterwiese 2023 und der Bremer Hauptbahnhof: Waffenverbot an den Wochenenden

Das Waffenverbot gelte in der Zeit der Osterwiese 2023 vom 31. März bis zum 16. April an den Wochenenden. Auch am Karfreitag, an dem die Osterwiese 2023 geschlossen sein wird, wird das Verbot aufrechterhalten.

Vom 31. März , 15 Uhr bis 1. Apri l, 7 Uhr.

, 15 Uhr bis l, 7 Uhr. Vom 1. April , 15 Uhr bis 2. April , 7 Uhr.

, 15 Uhr bis , 7 Uhr. Vom 7. April , 15 Uhr bis 8. April , 7 Uhr.

, 15 Uhr bis , 7 Uhr. Vom 8. April , 15 Uhr bis 9. April , 7 Uhr.

, 15 Uhr bis , 7 Uhr. Vom 14. April , 15:00 Uhr bis 15. April , 7 Uhr.

, 15:00 Uhr bis , 7 Uhr. Und vom 15. April, 15 Uhr bis 16. April, 7 Uhr.

Sicherheit erhöhen, Gewaltdelikte reduzieren: Bundespolizei setzt Waffenverbot am Bremer Hauptbahnhof durch

Hintergrund dieser Allgemeinverfügung sei es, die Sicherheit von Bahnbenutzern und der Bevölkerung im Hinblick auf Körperverletzungsdelikte mittels Waffen und anderer gefährlicher Werkzeuge zu erhöhen, heißt es vonseiten der Bundespolizei weiter. In der Langzeitbetrachtung würden derartige Gewaltdelikte speziell in den Abend- und Nachtstunden an den Wochenenden auftreten.

Pfefferspray und Reizgas: „Im Bahnhofsbereich nichts verloren“

„Waffen und gefährliche Gegenstände haben im Bahnhofsbereich und auch in Zügen einfach nichts verloren“, berichtet Jörg Ristow, Pressesprecher der Bundespolizeidirektion Hannover auf Nachfrage von kreiszeitung.de. Dementsprechend gelte das Verbot in den beschriebenen Zeiträumen für alle, auch für Frauen, die sich gegebenenfalls mit Reizgas schützen wollen. „Reizgas ist sowieso abzugeben. Voraussetzung zum Führen ist der kleine Waffenschein.“ Aber auch auf das Mitführen von Tierabwehrspray würden die Beamten mehr achten.

Nach Aussagen der Polizei müssen Frauen demnach mit einer Strafe rechnen, wenn sie Abwehrspray bei sich tragen.

„Dass das Mitführen von solchen Gegenständen zur eigenen Sicherheit beitrage, ist ein Trugschluss“, so Ristow weiter. Waffen dieser Art können einem Menschen abgenommen und gegen ihn verwendet werden. Der Schwerpunkt der Aktion sei das Unterbinden der Mitnahme von Messern. In der Vergangenheit habe es Vorfälle im Zusammenhang mit Heranwachsenden gegeben, die es zu vermeiden gilt.

Waffenverbotszone am Hauptbahnhof Bremen: Diese Gegenstände sind verboten

Die Bundespolizeidirektion Hannover informiert weiterhin über die Gegenstände, die an den Osterwiese-Wochenenden nicht am Bremer Hauptbahnhof mitgeführt werden dürfen.

Schuss- und Schreckschusswaffen

Hieb-, Stoß-, und Stichwaffen

Messer aller Art

Reizgas wie Pfefferspray oder Tierabwehrspray

Äxte, Beile

Baseballschläger

Wurfsterne

Feuerwerkskörper

Totschläger, Schlagringe

Kampfsportgeräte mit einer Spitze oder scharfen Kante

Teppichmesser, Schwerter und Säbel

Taser, Elektroschockgeräte

Bogen, Armbrüste und Pfeile

Schleudern und Katapulte

Bolzenschussgeräte

Waffen am Bremer Hauptbahnhof: Streitigkeiten und Auseinandersetzungen mit Waffen möglich

In Bahnhöfen würden sich häufig aus banalen Streitigkeiten Auseinandersetzungen ergeben, so die Polizei weiter. Beim Mitführen von Messern oder anderen Waffen könnten diese schnell unter den Beteiligten zum Einsatz kommen. Auch Unbeteiligte könnten davon betroffen sein.

Waffen in der Öffentlichkeit: Die Bundespolizei informiert: Das Führen von Waffen in der Öffentlichkeit unterliegt waffenrechtlichen Bestimmungen und ist gegebenenfalls verboten beziehungsweise bedarf einer behördlichen Erlaubnis (beispielsweise Verbot des Führens von Einhandmessern, Kleiner Waffenschein für Schreckschuss-, Reiz-, und Signalwaffen).



Waffen, auch die zur Selbstverteidigung gedacht sind, bieten trügerische Sicherheit. Sie können die eigene Risikobereitschaft erhöhen, zur Gewalteskalation beitragen und zu einer Schadensvergrößerung führen.



Waffenträger vernachlässigen in der Regel deeskalierende Techniken und Kommunikationsstrategien, die zu einer Beruhigung der Situation beitragen können.



Waffen erschweren Helfern und der Polizei zu erkennen, wer Täter und wer Opfer ist.



Die Waffe kann im ungünstigsten Fall abgenommen und gegen den Träger selbst eingesetzt werden.



Der Einsatz von Waffen führt schnell zu lebensbedrohlichen Verletzungen und kann erhebliche strafrechtliche und finanzielle Folgen haben.

Eine Alternative bietet zum Mitführen eines gefährlichen Gegenstands, könnte ein sogenannter Schrillalarm sein. Mit dem Auslösen des Alarms erklingt ein lauter, schriller Ton, der Umstehende auf das Geschehen aufmerksam macht. Ziel sei dabei, dass der Täter angesichts möglicher Zeugen von der Tat ablässt.