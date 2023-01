Orientierung für die Sanierung: Bremen eröffnet Klimabauzentrum in der City

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Bausenatorin Maike Schaefer fasst auf eine heiße Herdplatte? Natürlich nicht. Die Wärmezonen machen spürbar, welches Fensterscheibenglas wieviel Wärme durchlässt. Neben Schaefer steht Martin Grocholl („Energiekonsens“), ihr gegenüber Werner Müller, Leiter des Klimabauzentrums. © Kuzaj

Bremen – Bremerhaven hat das Klimahaus, Bremen jetzt ein Klimabauzentrum. Das allerdings ist kein Erlebnismuseum, sondern ein Ort, der Orientierung geben und Beratungsangebote bündeln soll. Energieeffizient modernisieren, klimafreundlich leben, darum dreht sich hier alles – auf gut 350 Quadratmetern im Haus Am Brill 15–17.

Dach und Dämmung, Heizung und Fenster, Ernährung und Energiespartricks für den Alltag: Gedacht ist das Klimabauzentrum als „zentrale Erstanlaufstelle für alle Klimaschutzfragen“, so Martin Grocholl, Geschäftsführer der Bremer Klimaschutzagentur „Energiekonsens“. „Für alle Bremer und die, die von woanders her kommen.“

Gerade Umbau und Modernisierung gelten als wichtige Ansatzpunkte in Sachen Klima. „Altbauten sind einer der ganz großen Hebel, da gibt es viel Bedarf.“ Der Andrang auf der Messe „Altbautage“ habe das gerade erst wieder gezeigt. „Bremen hat einen riesigen Bestand an älteren Gebäuden und damit auch ein großes Potenzial, um Energie zu sparen“, so Bau- und Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) am Freitag. Zugleich gebe es auf diese Weise die Chance, „sich unabhängig zu machen von fossilen Stoffen, die manchmal auch aus fragwürdigen Ländern kommen“. Fernwärme oder Wärmepumpe? Beratung zu Sanierungen werde „in enger Verknüpfung mit dem Handwerk“ gegeben.

Wie laut ist eine Wärmepumpe? Hier kann man´s hören...

Wer Beratung sucht, kann einfach hereinschneien – oder aber auch vorab einen Termin vereinbaren. Informationen, die sonst an verschiedenen Stellen zusammengesucht werden müssen, sind hier an einer Stelle zu bekommen, so ist die Orientierungsberatung gedacht. Gibt‘s alles auch im Netz? Grocholl hat Messeerfahrung und weiß, dass viele Menschen ein persönliches Gespräch bevorzugen, bei dem – nur ein Beispiel – auch mal eine Dämmstoffprobe angefasst werden kann. Oder wo zu hören ist, wie laut eine Wärmepumpe wirklich wird, welche Geräusche sie macht. All das ist im Bremer Klimabauzentrum nun möglich.

„Wir beobachten, dass viele Menschen verunsichert sind und nicht wissen, wo sie anfangen sollen“, so Grocholl. „Gebäude und Lebenssituationen unterscheiden sich stark, deswegen geben wir gemeinsam mit unseren Partnern mit den Beratungen im neuen Zentrum eine Orientierung – unabhängig, kostenlos und herstellerneutral.“ Zu den Partnern zählen unter anderem der Verband Haus und Grund, die Bremer Umweltberatung und die Verbraucherzentrale. Auch der Versorger SWB und die Bremer Handwerkskammer, das Präventionszentrum der Polizei und die Fahrradfreunde vom ADFC sind mit von der Partie.

Bremen finanziert das Klimabauzentrum mit 840.000 Euro

Das neue Klimabauzentrum liegt am Brill. © Kuzaj

Das Klimabauzentrum ist ein Projekt der Klimaschutzagentur „Energiekonsens“, die als gemeinnützige GmbH organisiert ist. Schaefers Ressort fördert das Zentrum finanziell. Bislang wurden dafür insgesamt 840.000 Euro zur Verfügung gestellt – für Bau, Betrieb und Ausstattung, Miete und Personal. Bislang ist damit die Finanzierung bis Ende des Jahres gesichert. Politisches Interesse sei es aber, das Klimabauzentrum auch darüber hinaus zu erhalten, so Senatorin Schaefer am Freitag.

Das neue Zentrum richtet sich zudem auch an Menschen ohne Wohneigentum, denn es sei „ein Raum für Austausch und Vernetzung, zum Diskutieren und Lernen“, so eine Sprecherin. Kleidertauschparty, Fachvortrag, Workshop: Veranstaltungen sind hier geplant. Mit sechs Mitmachstationen und Ideen für Klimaschutz im Alltag ist auch die Kampagne „Senkmit: Weniger CO2 – mehr Zukunft“ im Zentrum vertreten. Hier lassen sich Haushaltsgeräte auf ihren Stromverbrauch testen und Fahrradrouten spielerisch austüfteln, es gibt saisonal-regionale Rezepte und Reparaturanregungen.

Das Bremer Klimabauzentrum (Am Brill 15–17) öffnet ab Mittwoch, 1. Februar. Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Freitag 10 bis 17 Uhr, Donnerstag 12 bis 19 Uhr, Sonnabend 11 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.