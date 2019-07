Organspendebeauftragte  im Interview: „Persönlich sehe ich die Widerspruchslösung sehr kritisch“

Sonja Schäfer über die aktuelle Debatte

Im Klinikum Bremen-Mitte wird eine Niere transplantiert. Die Bremer Organspendebeauftragte Sonja Schäfer plädiert weiter für mehr Aufklärung und sieht die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angestrebte Widerspruchslösung kritisch.

Wenn Warten den Tod bedeuten kann: 2018 hofften in Deutschland rund 9 500 Menschen auf eine lebensrettende Organspende, auch in Bremen harren viele Patienten aus – immer in der Hoffnung, bald ein funktionierendes Organ zu bekommen.