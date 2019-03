„Organisches Wachstum“

Gesamtleistung des OHB-Konzerns liegt erstmals bei einer Milliarde Euro / Fuchs: Ein Meilenstein

+ Im Reinraum des Raumfahrtunternehmens OHB System in Bremen montieren Techniker die kreisrunde Antenne auf einen Galileo-Satelliten. Foto: DPA

Bremen – Der OHB-Konzern hat im Geschäftsjahr 2018 „einen Meilenstein in seiner Firmengeschichte“ erreicht: Zum ersten Mal liegt die Gesamtleistung bei einer Milliarde Euro (plus 16 Prozent). „Das ist ein historischer Tag für unser Unternehmen“, sagte der Vorstandschef der OHB SE, Marco Fuchs, am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz. „Wir haben damit eine Größe erreicht, die wir immer angestrebt haben. Wir werden damit anders wahrgenommen“, so Fuchs. OHB habe das alles ohne Akquise erreicht, „allein mit organischem Wachstum“.