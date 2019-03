Orchester der Synchronizität

In Ekstase: Japanisches Trommel-Ensemble „Kokubu“ in der Glocke

+ Konzentriert, kraftvoll, perfekt in der Koordination – so präsentierten sich die Mitglieder des 16-köpfigen Ensembles von „Kokubu“. Foto: KOLLER

Bremen - Von Steffen Koller. Selten hat das Bremer Konzerthaus Glocke einen so lauten Auftritt erlebt. Denn das, was das japanische Trommel-Ensemble „Kokubu“ am Donnerstagabend abliefert, ist rein Dezibel-technisch eine wahre Ohrenweide. Zwei Stunden Show, vollgepackt mit ekstatischen Trommelstürmen, die in einer 30-minütigen Zugabe gipfeln, hinterlassen nicht nur bei den Ohren der Besucher bleibenden Eindruck.