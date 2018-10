Der Optimist von der Weser

Bremen - Die Stimmlage ist wohl das einzige, was an Henning Scherf schwarz ist: Als sogenannter „Schwarzer Bass“ kommt der Mann in selten-tiefe Tonlagen mit vibrierend-dunklen Klangfarben. Außerhalb der Musik bevorzugt der Sozialdemokrat und Bremer Alt-Bürgermeister dagegen die Farbe Rot, das Bunte, mitunter Schillernde, auch das Leichte, aber nicht das Seichte. „Ich bin ein fröhlicher Typ“, sagt Scherf, der gerne rote Krawatten mit dem Konterfei der Bremer Stadtmusikanten trägt. Morgen, am 31. Oktober, wird er 80 Jahre alt.

In der Hansestadt ist Scherf bekannt wie kaum ein Zweiter. Ob in der Ostkurve im Weserstadion, beim Bäcker, im Zeitungsladen oder auf der Straße. Den zwei Meter großen Mann mit schlohweißem Haar kann man einfach nicht übersehen. Wenn man es dennoch tut, kommt er auf einen zu. Seinem Ruf als „Omi-Knutscher“ und „Umarmer“ macht er bis heute alle Ehre. Scherf kann das, ohne peinlich zu sein.

Pessimismus ist eine Haltung, die für den dreifachen Vater und neunfachen Großvater, keine Haltung ist. „Die große Mehrheit der Menschen will doch zu denen, die Optimisten sind.“ Seine Maxime: Zuversicht ausstrahlen und Brücken bauen. Er wohnt am Rande der Innenstadt, hat dort Ende der 80er Jahre mit Freunden eine Alters-WG gegründet, mit dem Ziel, füreinander einzustehen, auch bei dem Weg in den Tod. Jetzt, mit fast 80 Jahren, sind nicht mehr alle Freunde da, sie sind gestorben.

Scherf, der den Evangelischen Kirchentag 2009 nach Bremen holte, ist seit 58 Jahren mit seiner Frau Luise verheiratet. Eigentlich ist sie es, weshalb er sich als ganz junger Mann engagierte, in die Öffentlichkeit ging. Er wollte Luise erobern. Und das schaffte er. Gemeinsam unterstützen sie seit Jahren Projekte in Nicaragua. Zudem helfen sie einer Asylfamilie aus Nigeria mit Rat und Tat. Bremen hat einen überdurchschnittlich hohen Migrationsanteil von 32 Prozent (Bundesweit: 23,4). Scherf findet das gut.

Eine besondere Beziehung verbindet den Juristen mit Bernd Neumann. Scherf und der Lehrer waren lange Zeit in herzlicher politischer Abneigung verbunden. Der eine ein tief-roter Sozi, der andere ein Schwarzer, wenn auch ein Liberaler, aus der CDU. „Er war politisch weit, weit, weit von uns entfernt. Er war – zum Teil mehr als Hans Koschnick – ein zentrales Ziel der Angriffe der Opposition und auch meiner“, erinnert sich Neumann (76), der die Bremer CDU von 1979 bis 2008 führte und der am längsten amtierende Landesvorsitzende in der Geschichte der CDU ist.

In den ersten Jahren seiner politischen Tätigkeit sei Scherf das „Enfant terrible“ in Bremen gewesen, so Neumann. Der spätere Staatsminister und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien kämpfte in seiner Bremer Zeit mehrmals (1975, 1979, 1983) ums Bürgermeisteramt, unterlag aber immer dem starken Koschnick.

1995 aber eröffnete sich für die CDU nach 36 Jahren Opposition die Chance der Regierungsbeteiligung an der Weser. Neumann und Scherf sorgten als zentrale Schlüsselfiguren dafür, dass die Koalition zustandekam und zwölf Jahre halten sollte. Scherf selbst fand, dass das Jahr 2005 der richtige Zeitpunkt für den Ausstieg als Bürgermeister war – eine Selbsteinschätzung, zu der nicht jede(r) in der Lage ist. Sein Nachfolger wurde Jens Böhrnsen, der kein Freund von Rot-Schwarz war.

Scherf selbst ist ein Mann der klaren Worte, da ging es auch schon mal richtig zur Sache, wenn der „Lange“ wütend war. So mancher bekam sein Fett ab. Während die meisten Politiker vor Wahlen eher „herumeiern“, wussten die Bremer bei der Bürgerschaftswahl 2003 genau, wofür Henning Scherf stand: für die Fortsetzung der großen Koalition.

Mit dem Bündnis, so sagt Neumann, habe sich auch Scherf verändert und mehr Anerkennung im bürgerlichen Milieu erfahren. „Es wurde zunehmend ein ganz enges Verhältnis, was nicht von Kameraderie geprägt war, sondern einfach von Achtung und Wertschätzung für den anderen“, beschreibt Neumann die Beziehung.

Und Henning Scherf erinnert sich, dass er sich mit Neumann in die Hand versprochen habe, Probleme zu lösen, ohne große Propaganda-Reden, sondern durch Taten. Beide vermissen diese Koalitionssubstanzen „Vertrauen und Respekt“ bei den Großkoalitionären in Berlin. „Das ist schwer auszuhalten“, sagt Scherf mit Blick auf das CDU/SPD-Bündnis auf Bundesebene.

