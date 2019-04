Modemarke „Zero“ schreibt wieder schwarze Zahlen

Die „Zero“-Gesellschafter Urs-Stefan Kinting (r.) und Viktor Seuwen am Firmensitz in der Überseestadt. Sie sehen das Unternehmen für die Zukunft „solide“ aufgestellt.

Bremen - Von Steffen Koller. Alles stand auf der Kippe, als die Modefirma „Zero“ im März 2016 Insolvenz anmeldete. Heute, mehr als drei Jahre später und nach einem „erfolgreichem Übergangsjahr 2018“ zeigt sich das Label „operativ positiv“, wie Geschäftsführer und Gesellschafter Urs-Stefan Kinting am Donnerstag bei einem Pressegespräch sagte. Mehr als 30 neue Verkaufsstellen sollen in diesem Jahr dazukommen, auch in Bremen wurde die damals deutschlandweit erste „Zero“-Filiale wieder eröffnet.

„Ja, der Markt ist ein Haifischbecken“, sagte Urs-Stefan Kinting – und auch deshalb trudelte das 1967 in Bremen gegründete Modelabel 2016 in die wirtschaftliche Schieflage. Doch die Zeiten haben sich für „Zero“ geändert – zum Positiven, so Kinting, der zusammen mit Viktor Seuwen damals als Verfahrensmanager einsprang.

Nach den ersten sieben Monaten sei man „operativ positiv“ gewesen, sprich: wirtschaftlich gesund, profitabel eben. Drei „Zauberwörter“, so Kinting, hätten dabei zum Erfolg geführt: Reorganisation, Restrukturierung, Fracht- und Sachkosten.

Hatte die Modefirma vor dem Insolvenzantrag zum Beispiel 80 bis 90 Prozent der Ware von den vorwiegend chinesischen Produktionsorten aus einfliegen lassen, sei man heute auf Lieferungen per Schiff umgestiegen. Weitere Maßnahmen, wie die Reduzierung der Kollektionsbreite, aber auch eine bessere Ressourcenplanung hätten den „Turnaround“ herbeigeführt, so Kinting.

Zudem habe es „ein klares Bekenntnis zur Fläche“ gegeben. Verkaufsflächen seien mittlerweile bei 200 bis 250 Quadratmetern. Wesentlich größere Flächen, wie sie beispielsweise Modemarken aus dem Billigsegment anbieten, kommen für „Zero“ nicht infrage. Außerdem, berichtete Kinting, habe man bewusst auf Geschäfte in deutschen Luxusstraßen wie der Königsallee (Düsseldorf), Kaufingerstraße (München), Mönckebergstraße (Hamburg) und dem Kurfürstendamm (Berlin) verzichtet. Die Marke sehe sich selbst im Mittelpreis-Segment, so dass Läden an diesen Orten fehl am Platz wären. Zudem seien Flächen an diesen Orten wirtschaftlich nicht zu stemmen. Um auch in Zeiten der Digitalisierung weiter Stammkunden (etwa 70 Prozent) zu behalten, wurde darüberhinaus der Online-Shop neu aufgestellt.

Trotz aller Euphorie sagte Kinting aber auch, dass man „noch viel Arbeit“ vor sich habe. „Nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern“, umschreibe passend den weiteren Ausblick. „Wir sind hanseatisch zurückhaltend, was den Erfolg angeht“, so das Credo. 30 neue Verkaufsflächen seien für 2019 geplant, gerade weil „wir an den stationären Einzelhandel glauben“. 80 Prozent der Käufe würden noch in der Filiale abgewickelt, „auch wenn unsere Kundinnen zudem digital unterwegs sind“. Bei allen Flächen sei man zu „100 Prozent Mieter“. Hinzu komme, dass heute keine langfristigen Mietverträge mehr abgeschlossen würden. „Die Zeiten, in denen Mietverträge 20, 25 Jahre galten, sind vorbei“, machte Kinting klar.

Für Bremen bedeute das Wiedererstarken der Marke, dass mittlerweile knapp 100 Mitarbeiter am Firmensitz in der Überseestadt beschäftigt sind – und die erste Filiale Deutschlands mit der Nummer „001“ im Oktober vergangenen Jahres in der Obernstraße wieder öffnen konnte. Im Zuge der Neustrukturierung seien zwar 19 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit rund 100 Mitarbeitern geschlossen worden, Arbeitsplätze seien dabei in Bremen nicht verlorengegangen. Mit einem Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro sei die Firma mittlerweile auch wieder „solide“ aufgestellt.

Frauenmode

1967 in Bremen gegründet, startete das Modelabel „Zero“ als Einzelhändler auf dem deutschen Modemarkt. Ab 1987 wurde eine eigene Kollektion produziert. Mitte der 90er erlebte die Marke für Frauenmode ihren bisher größten wirtschaftlichen Erfolg und wurde weltweit bekannt. Im März 2016 musste jedoch Insolvenz angemeldet werden, die in einer Neustrukturierung der Marke mündete. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 715 Mitarbeiter in 70 Filialen (Stand 2018) und erwirtschaftet nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von etwa 100 Millionen Euro.