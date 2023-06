„Open Campus“: Die Universität Bremen lässt schnuppern - „Gentleman“ tritt auf

Von: Elisabeth Gnuschke

Die Bremer Universität öffnet sich am Wochenende für Besucher und lädt zum „Open Campus“ mit Vorträgen, Führungen, Konzerten und mehr ein. Hineinschnuppern dürfen Interessierte auch ins „Robotics Innovation Center“ des DFKI ( © Universität Bremen/ Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz

Führungen, Vorträge, Pagodenzelte, Konzerte und einiges mehr an Programm: Die Uni Bremen lädt für den 22. und 23. Juni (Freitag/Sonnabend) zum Schnuppern ein. Erwartet werden Tausende von Besuchern.

Bremen – Wie wär’s – einfach mal Robotern beim Arbeiten zusehen? Oder etwas über „grüne“ Logistik erfahren, Fossilien bestaunen oder verborgene Schätze in der Unibibliothek? Oder gar ein umfangreiches Bühnenprogramm mit Headliner „Gentleman“ genießen? Kein Problem, möglich ist das beim „Open Campus“ der Bremer Universität am Freitag und Sonnabend (23./24. Juni). Alles ist für die Besucher kostenfrei.

Vorträge, Führungen, Poetry Slam, einen Blick hinter die Kulissen der großen Lehr- und Forschungseinrichtung werfen – die Uni lässt Interessierte wieder schnuppern. Und Tausende von Menschen dürften das Angebot nutzen. Unter dem Motto „Welten öffnen – Wissen teilen“ bieten Fachbereiche und Institute viele Informationen an.

„Open Campus“: Blick hinter die Kulissen der Uni Bremen für „umsonst“

Vorträge über Künstliche Intelligenz oder die Wirkung von Serotonin, ein Besuch im Fallturm im Zentrum für Angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (Zarm), eine Führung durch die Mensa oder ein Einblick in die Geowissenschaftliche Sammlung, wo es Dinosaurierknochen zu bestaunen gibt – es ist für jeden etwas dabei. Vom Schnuppersprachkurs Koreanisch bis zum Simulieren der Entstehung von Vulkanen gibt es viele Möglichkeiten, sich aktiv zu beteiligen und Wissen anzueignen, betonte im Vorfeld eine Sprecherin der Uni. Auch eine Mathe-Rallye über den Campus findet statt.

„Wie geht Produktion und Logistik echt ,grün’?“ In der Führung (Sonnabend, 12.30 Uhr) in der BIBA-Forschungshalle und im „LogDynamics Lab“ geht es um die Frage, wie möglichst klimaneutrale, wettbewerbsfähige Produktions- und Logistikprozesse erzeugt werden können.

„Open Campus“ an der Uni Bremen: Roboter und Mondkraterlandschaft

Von Robotern für den Einsatz im Weltraum, der Tiefsee und in Katastrophengebieten über Exoskelette für die medizinische Rehabilitation bis hin zu robotischen Systemen für die Produktion – das „Robotics Innovation Center“ des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) forscht an eben diesen innovativen Robotertechnologien für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Zukunftsweisende Robotik-Forschung erleben Besucher bei einer Führung am Sonnabend, 13 Uhr. Einblicke gewährt das DFKI in die Maritime Explorationshalle, die als europaweit einmalig gilt, und in die 17 Meter hohe Multifunktionshalle mit künstlicher Mondkraterlandschaft. Sie ist Kernstück des 2022 eröffneten Erweiterungsbaus des DFKI.

Fachbereiche stellen sich in Pagodenzelten auf dem Campus am Sonnabend von 12 bis 19 Uhr vor. Die Führungen in Laboren und Instituten sind am Sonnabend von 12.30 bis 17.30 Uhr angesetzt, Vorträge von 12 bis 17 Uhr.

Der „Open Campus“ an der Uni (Bibliotheksstraße 1, Horn) beginnt am Freitag, 18 Uhr, mit einem Bühnenprogramm. Mit von der Partie sind die Sängerin Pantha, der Rapper Sampagne und der Newcomer Majan, der für eine Mischung aus Rap, Dancehall und Klavierballaden steht, wie es heißt. Das Abendprogramm am Sonnabend beginnt um 18 Uhr mit Poetry Slam. Anschließend tritt die Berliner Band „Il Civetto“ auf. Und dann dürfen sich die Besucher auf den Top Act freuen: „Gentleman“. Der Reggae-Künstler ist nicht nur in der deutschen Musikszene bekannt. Nun hat der in Osnabrück geborene und in Köln aufgewachsene Pastorensohn, der eigentlich Tillmann Otto heißt, sein erstes deutschsprachiges Album mit dem Titel „Blaue Stunde“ herausgebracht.

Für die Nachwuchs-Forscher gibt es den Kindercampus (Sonnabend, 12 bis 18 Uhr), bei dem dieses Mal das Element Wasser eine zentrale Rolle spielt. Die Macher versprechen „spannende Experimente und Tüfteleien“ – vom Seifenblasen-Machen bis zum Raketenbau.

„Open Campus“ an der Bremer Uni: Tickets vorher buchen

Der „Open Campus“ ist kostenfrei, samt der Konzerte. Die Teilnehmerzahl an Laborbesuchen und Führungen ist begrenzt. Es empfiehlt sich, die kostenlosen Tickets vorab online zu buchen. Vor Ort gibt es Karten am Info-Point (über Nordwestticket). Infos zu Programm und Tickets unter „www.uni-bremen.de/open-campus.html“. Auf dem Campus lernen, lehren, forschen und arbeiten rund 23 000 Menschen.