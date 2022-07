Iron Maiden in Bremen: Es drohen Hitze, Gewitter und Starkregen während des Open-Airs

Von: Marcel Prigge

Heute gehts los: Iron Maiden ist in Bremen. Jedoch wird nach der Hitzewelle ein Wetterumschwung in Deutschland erwartet. Gewitter, Starkregen und Unwetter drohen. Auch Niedersachsen und Bremen könnten betroffen sein und demnach auch das Open-Air in der Hansestadt. (Obwohl Blitze – wie dieser hier in Frankfurt –auf einem Konzert von Iron Maiden schon sehr metal wären). (kreiszeitung.de-Montage) © Jan Eifert/Imago/Peter Kneffel/dpa

Endlich ist es so weit: Iron Maiden spielt heute auf der Bürgerweide in Bremen. Doch nach der Hitzewelle wird ein Wetterumschwung erwartet. Sturm, Gewitter, Unwetter und Starkregen drohen.

Bremen – Viele haben gewartet, nun ist es endlich so weit: Iron Maiden spielt heute in Bremen. Coronabedingt musste das Konzert im Rahmen der „Legacy Of The Beast“-Tour seit 2020 ausfallen, doch jetzt können sich rund 35.000 Besucher auf das ausverkaufte Event freuen. Und aufgrund der Hitzewelle herrscht bestes Wetter für das Open-Air auf der Bremer Bürgerweide, oder nicht? Zwar ist am heutigen Mittwoch, 20. Juli 2022, wieder Hitze angesagt, doch laut Daten des Deutschen Wetterdienstes drohen Unwetter, Sturm und Gewitter in weiten Teilen Deutschlands. Und auch Bremen und das Iron Maiden Konzert könnten betroffen sein.

Iron Maiden in Bremen: Wetterumschwung in Norddeutschland erwartet – Sturm, Unwetter, Gewitter und Starkregen drohen

Musik-Fans haben lange auf den heutigen Mittwoch gewartet. Iron Maiden spielt auf der Bürgerweide in Bremen. Das Konzert ist im Jahr 2020 coronabedingt abgesagt worden, doch nun werden Musikfans aus ganz Deutschland in die Hansestadt reisen. Dass die Anreise dabei nicht ganz einfach wird, hat zuvor bereits der Veranstalter KPS Concertbüro verkündet. Denn aufgrund des Open-Airs stehen auf der Bürgerweide keinerlei Parkplätze zur Verfügung.

Iron Maiden in Bremen: Zeitplan vom Open-Air auf der Bürgerweide

ab 16:00 Uhr | Einlass

ca. 18:00 Uhr | Airbourne

ca. 19:20 Uhr | Powerwolf

ca. 20:30 Uhr | Iron Maiden

ca. 23:00 Uhr | Ende

Wetter bei Iron Maiden in Bremen: Unwetter, Gewitter, Regen – Bahnhof ist fußläufig erreichbar

Deshalb sei eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Stressfrei wird dies sicher nicht, denn aufgrund der Anzahl von 35.000 verkauften Eintrittskarten sowie des 9-Euro-Tickets ist mit vollen Zügen am Bremer Hauptbahnhof zu rechnen. Das Konzertgelände auf der Bürgerweide befindet sich direkt hinter dem Hauptbahnhof Bremen und ist demnach auch fußläufig in kürzester Zeit erreichbar. Und dies könnte heute Abend noch eine wichtige Information sein. Denn in großen Teilen Deutschlands, aber auch in Niedersachsen, ist nach der Hitzewelle ein Wetterumschwung zu erwarten. Sturm, Unwetter, Gewitter und Starkregen sind lokal zu erwarten. Und auch Bremen und das Konzert von Iron Maiden könnte betroffen sein.

Sturm, Gewitter und Starkregen erwartet: Nach der Hitzewelle kommen die Unwetter

Nachdem es gestern aufgrund der Hitzewelle in ganz Deutschland brütend heiß gewesen war, schlägt die Hitze auch am heutigen Mittwoch, 20. Juli 2022, wieder zu. Der DWD hat eine Hitzewarnung für fast das gesamte Bundesgebiet herausgegeben. Kein Wunder, sind in ganz Deutschland wieder Temperaturen jenseits der 30 Grad zu erwarten. Nach der Hitzewelle kommen jedoch die Unwetter. Heftige Gewitter, Starkregen und Sturm bis 100 km/h sind zu erwarten. Auch in Niedersachsen und in Bremen.

Hitzerekord in Niedersachsen gebrochen: Wegen der Hitzewelle wird es auch heute richtig heiß

Fällt das Iron Maiden Konzert jetzt wegen der Unwetter flach? Laut Vorhersage des DWD wird es aufgrund der Hitzewelle erst einmal besonders heiß. So sollen die Temperaturen in den Regionen Hannover, Leipzig und etwas östlicher in Berlin auf 39 Grad klettern. Auch der Norden stöhnt aufgrund der Hitzewelle unter neuen Rekordtemperaturen. In Hamburg soll es 38 Grad heiß werden, während in Bremen und Niedersachsen bis in den Abend hinein Temperaturen bis zu 37 Grad gemessen werden könnten. Eventuell könnten noch höhere Temperaturen erreicht werden. Wie ein Sprecher des DWD gegenüber der dpa betonte, könnten heute im Norden auch die 40 Grad geknackt werden. Am Dienstag wurde in Barsinghausen-Hohenbostel am Rande der Region Hannover die höchste Temperatur landesweit mit 39,1 Grad Celsius gemessen.

Nach Hitzewelle folgen die Unwetter: Wetterumschwung bringt Gewitter nach Niedersachsen und Bremen

Nach den hohen Temperaturen durch die Hitzewelle werden jedoch die Unwetter und Gewitter folgen. Laut DWD wird zwischen einem Hoch über der Ostsee und einem Tief über dem Westteil der Nordsee mit einer südlichen Strömung vor allem in der Osthälfte heiße und trockene Luft gelenkt. „Ab dem Abend sorgen die Ausläufer des Tiefs für Gewitter und einen Umschwung zu kühlerem und wechselhaftem Wetter“, so der Wetterdienst auf ihrer Webseite. Gewitter, Unwetter und Starkregen sei die Folge.

Gewitter, Unwetter und Starkregen in Niedersachsen erwartet: Bremen könnte auch betroffen sein

So seien lokal am Abend vom Südwesten her starke Gewitter und Unwetter mit Starkregen bis 25 l/qm innerhalb kurzer Zeit, Sturmböen um 80 km/h sowie Hagel zu erwarten. Örtlich sei auch Starkregen mit örtlichen Mengen um 30 l/qm pro Stunde möglich. Es herrscht Unwettergefahr. Insbesondere in den westlichen Landesteilen Niedersachsens kann es im Laufe der Nacht Übergang Starkregen mit Mengen um 50 l/qm binnen weniger Stunden geben.

Sturmwarnung für Niedersachsen: DWD spricht Wetterwarnung der Stufe 1 aus

Auch eine Sturmwarnung für Teile Niedersachsens und Schleswig-Holsteins wurde vonseiten des DWD ausgesprochen (Wetterwarnung der Stufe 1). So soll es bis in den Abend hinein von West nach Ost fortschreitend stark auffrischender Wind mit Windböen um die 55 km/h geben. Vereinzelt seien auch stürmischen Böen um 65 km/h aus West bis Nordwest möglich. Das betrifft zurzeit ein Gebiet nördlich von Bremen. Die Küste und die Mündung der Elbe seien betroffen.

Gewitter, Unwetter und Regen bei Iron Maiden in Bremen? DWD gibt Auskunft

Kommen die Unwetter und Gewitter aber bis nach Bremen zum Iron Maiden Konzert? Nach aktuellem Stand (Mittwoch, 20. Juli 2022, 15:36 Uhr) gelte das Wetter für Bereiche, zu denen der Deutsche Wetterdienst Unwetter-Vorabinformationen zur Verfügung gestellt hat. Eine Karte diesbezüglich ist auf der Internetseite des DWD einsehbar. Zu den Bereichen gilt Bremen momentan noch nicht, der betroffene Bereich kratzt jedoch an der Stadtgrenze. Und da die Unwetter westwärts ziehen, kann zumindest nicht aufgeschlossen werden, dass es beim Iron Maiden Konzert in Bremen nicht nur sehr heiß, sondern auch sehr nass werden kann.