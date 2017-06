„Oomm“ – der Urlaut des Seins

50 Kurse bei der „Langen Yoga-Nacht“

+ Ann-Kathrin und Imke-Christin bei einer „Slow-Flow“-Stunde im „Vinya Loft“. - Foto: Kuffel

Bremen - Von Frauke Kuffel. Schon im Vorfeld war auf der Homepage der Veranstaltung vom „größten Ooomm des Sommers“ die Rede. Und tatsächlich war der Andrang der Teilnehmer riesig. Am Sonnabend fand in Bremen die „Lange Yoga-Nacht“ statt. In zwölf verschiedenen Yoga-Studios gab es sechs Stunden lang ein abwechslungsreiches Programm. Das reichte von „Akro-Yoga“ über „Vinyasa-Yoga“ bis zu „Moonlight-Meditation“. Für zehn Euro gab es die Teilnehmer-Bändchen, mit denen spontan zwischen Studio und Kurs gewählt werden durfte, ganz ohne Voranmeldung. „Ich dachte, es kommen vielleicht zehn Leute zu jedem Angebot“, so Farina Behme, die das „Vinya Loft“ im Viertel betreibt. Tatsächlich kamen aber mehr als 40 Interessierte, so dass Behme eine Zusatzstunde anbot.