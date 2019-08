Prozess um falsche Polizisten: Ominöser Anruf in der Nacht

Bremen - Soviel vorweg: Der Prozess gegen falsche Polizisten am Bremer Landgericht wird fortgesetzt. Einen Aussetzungsantrag des Hauptangeklagten Hikmet K. (30) lehnte die Kammer am Donnerstag ab. Doch die Hintergründe, die das Verfahren beinahe hätten platzen lassen, sind mehr als abenteuerlich. Hollywood hätte es wohl nicht besser schreiben können.

Es ist Mittwoch, der 31. Juli dieses Jahres. Ein Bremer Architekt wird mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen, als um 2.49 Uhr sein Handy klingelt. „Hier ist Celim“, soll der Mann am anderen Ende der Leitung gesagt haben – und der Angerufene weiß nach eigenen Angaben „sofort“, mit wem er es zu tun hat. Celim, so der zweite Vorname des Hauptangeklagten Hikmet K. im Prozess um die Masche „falscher Polizist“, will aus dem Knast ausbrechen. Und der Architekt soll ihm dabei helfen. 2000 bis 3000 Euro, so wird es der Zeuge noch am selben Tag der Polizei zu Protokoll geben, habe K. ihm dafür geboten. Das geht aus Prozessakten hervor, die am Donnerstag vor Gericht verlesen wurden. Der Anrufer sagt laut Aussage des Zeugen, er könne am Telefon nicht so laut sprechen, „die Wärter hören mich sonst“. Dann legt er auf. Weitere Anrufe folgen nicht.

Der Mann, der laut Staatsanwaltschaft bereits vor einiger Zeit mit Hikmet K. zu tun hatte, weil er Arbeiten an einem seiner Häuser ausführen sollte, geht noch am Mittag des 31. Juli zur Polizei und erstattet Anzeige. Nicht, weil K. womöglich aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Oslebshausen fliehen wollte, sondern vielmehr, weil er „durchaus Angst um sein Leben“ habe, berichtet er den Beamten. Es ist genau dieser mutmaßliche Anruf des 30-jährigen Angeklagten, der zur Überwachung eben jener Mobilfunknummer führte – und die gleichzeitig der Grund dafür war, warum der Prozess fast vor einem vorzeitigen Ende stand. Denn: Die Anwälte von K. wussten bis Donnerstag nicht konkret, auf welchen Erkenntnissen die Telefonüberwachung fußte. Laut Staatsanwalt Rachid Wiersch besteht für den Informanten eine Gefährdungslage. K. soll den Architekten bereits vor seiner Inhaftierung zusammen mit anderen Männern geschlagen und bedroht haben. Anfang Oktober müssen sie sich deshalb vor dem Amtsgericht Bremen verantworten.

Dass K. tatsächlich aus der JVA ausbrechen will oder wollte, dafür gibt es bislang keine Beweise. Jedoch Indizien, wie Ankläger Wiersch aufzählte. So soll K. illegal Dokumente in die JVA geschmuggelt haben. Dokumente, die ihm dabei helfen sollten, auf die Krankenstation des Gefängnisses zu kommen – „bekanntlich sind die Sicherheitsvorkehrungen dort nicht so hoch“, so Wiersch. Zudem wurden bereits zwei Handys in der Zelle von K. gefunden – mit dem dritten soll er den Zeugen kontaktiert haben. In weiteren Telefonaten, so Wiersch, habe K. den Mitangeklagten Seref G. (25) dazu anstiften wollen, ihre Aussagen abzusprechen und die insgesamt 14 angeklagten Fälle des gewerbsmäßigen Betrugs dem ebenfalls Angeklagten Marco B. (29) anzuhängen. Über sein „näheres Umfeld“ soll K. außerdem versucht haben, Zeugen einzuschüchtern.

„Ein möglicher Fluchtversuch geht vollständig an der Realität vorbei“, sagte Jürgen Meyer, einer der drei Anwälte des 30-Jährigen. Mitverteidiger Carsten Scheuchzer kritisierte, die Staatsanwaltschaft habe „Scheuklappen“ auf und ermittle in diesem Fall „immer nur einseitig“. Das Gericht lehnte den Aussetzungsantrag dennoch mit der Begründung ab, die Erkenntnisse zu K. hätten keine Relevanz zum hiesigen Prozess. Den Männern wird vorgeworfen, mit Hilfe fingierter Anrufe in mindestens 14 Fällen Senioren um ihr Erspartes gebracht zu haben. Dabei soll ein Gesamtschaden von rund 2,35 Millionen Euro entstanden sein.