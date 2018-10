Im Oldtimer durchs Tessin

Bremer Paar Hempel bei Rallye in der Schweiz

+ Elke und Robert Hempel im schweizerischen Tessin. - Foto: ADAC

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Sie kommen aus Oberneuland und nennen ein schickes, rotes VW 1303 LS Cabriolet ihr Eigen: Elke (60) und Robert Hempel (61). Sie haben kürzlich eine viertägige Oldtimer-Zeitreise durchs Tessin unternommen, und zwar bei der Premiere der „ADAC Europa Classic“ in der Schweiz. Die Bremer absolvierten tägliche Tagesfahrten und vier Wertungsprüfungen. Innerhalb der Ausfahrten mussten die Teilnehmer unter anderem Fragen aus dem Oldtimer-Bereich beantworten. Das Bremer Duo freute sich über den Gewinn des Tessin-Pokals am ersten Veranstaltungstag und über eine „unvergessliche Woche“, wie eine Sprecherin des ADAC ausplauderte. Mit von der Partie waren rund 80 Oldtimer. Zwischen den Gipfeln der Alpen und den klaren Seen des Tessin entdeckten die Teilnehmer die Regionen Bellinzonese, Ascona-Locarno und Mendrisiotto. „Unberührte Natur, mediterranes Ambiente und der sonore Klang alter Motorentechnik verbanden sich zu einer entspannten Form des kultivierten Reisens“, schwärmte die Sprecherin weiter. Eine Herausforderung für die Oldies war mit ihrem Kopfsteinpflaster die Passstraße „La Tremola“ am St. Gotthard.