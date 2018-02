"Ok, Tschüss": Unbekannter stiehlt Goldkette aus Pfandleihaus

Bremen - Ein unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag eine wertvolle Goldkette aus einem Pfandleihaus in der Bremen Innenstadt gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor dem Ankauf der Kette.

Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann gegen 14.45 Uhr das Geschäft und ließ sich von der 24 Jahre alten Angestellten die Goldkette aus der Auslage zeigen. Dafür übergab der Unbekannte ihr als Pfand seine Geldbörse. Nachdem er die Kette zunächst in aller Ruhe angelegt hatte, verabschiedete er sich plötzlich mit den Worten "Ok! Tschüss!" und rannte in Richtung "Am Brill" davon. In dem als Pfand hinterlegten Portemonnaie befanden sich lediglich kleine Papierzettel.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 25-30 Jahre alt, dünne Statur und vermutlich dunkelblonde Haare. Er trug einen khakifarbenen Parka, eine graue Mütze und einen hellgrauen Schal. Der Mann machte einen gepflegten Eindruck und sprach akzentfrei Deutsch.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine 585er massive, kantige Halsgoldkette. Die Kette hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei fragt, wer Hinweise zu dem Täter oder der Kette hat. Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 erbeten.

Die Polizei warnt vor dem Ankauf. Ein möglicher Käufer macht sich selbst strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden.