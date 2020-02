Ohne Schaltjahr: Weihnachten im Sommer

Bremen - Von Martin Kowalewski. Sonnabend, der 29. Februar – Schalttag. In Außenzimmern des Standesamts Bremen-Mitte wird es vier Trauungen geben. Hilft dieser Tag, nur alle vier Jahre an seinen Hochzeitstag denken zu müssen?

Standesbeamter Sven Gerdau (48), stellvertretender Leiter des Standesamtes Mitte, hat Zahlen aus vergangenen Schaltjahren parat. 2016 habe es sechs Trauungen gegeben, 2012 zwei, 2008, an einem Freitag, sogar 13 Trauungen, 2004 an einem Sonntag vier Außentrauungen. „Ich glaube nicht, dass das Datum viel bewirkt, ganz anders als die Schnapszahlen.“

Die Kirchen sprechen von Zurückhaltung. „Bei Trauungen wird den Tag kaum einer wählen. Der Monat Februar ist ungemütlich“, sagt Suzana Muthreich aus der Öffentlichkeitsarbeit des Katholischen Gemeindeverbands Bremen. Beliebt seien Mai, Juni, Juli. Auch die Evangelische Kirche in Bremen verzeichnet keine besondere Nachfrage an diesem Datum, sagt Sprecherin Sabine Hatscher.

Was heißt das besondere Datum aus astronomischer Sicht? Kann ein am 29. Februar Geborener ruhigen Gewissens am 1. März Geburtstag feiern? „Ja“, sagt Andreas Vogel (50), Leiter des Olbers-Planetariums an der Hochschule für Nautik. „Die Person kann feiern, wenn die Erde wieder an derselben Stelle auf ihrer Bahn um die Sonne ist.“ Die Person habe jedes Jahr Geburtstag, sie altere ja auch trotz des Geburtsdatums. „Sonst wäre das eine nette Alternative“, scherzt Vogel. Anhaltspunkt hierfür sei das Tropische Jahr, das sich anders als unser Kalender am Sonnenumlauf orientiere. Aus dieser Sicht sei auch der Schalttag kein Argument, wenn jemand seinen Hochzeitstag vergessen habe.

Die gleichbleibende Neigung der Erdachse sei dafür verantwortlich, dass wir Jahreszeiten haben. Im Sommer bleibt die Erde länger am Himmel als im Winter. Darum wird es wärmer, obwohl die Sonne sogar noch etwas weiter weg ist. Doch unsere Tage wandern. „Ohne Schaltjahre würde Weihnachten in den Sommer rutschen“, sagt Vogel. Bereits die Römer hätten Schaltjahre eingeführt. „Damit Ihr Fest der unbesiegbaren Sonne, das immer zur Wintersonnenwende stattfindet, im Kalender gleichbleibt.“ 45 vor Christus habe Julius Cäsar diesen Kalender eingeführt. In ihm ist jedes vierte Jahr ein Schaltjahr. Doch die Feste seien trotzdem verrutscht, diesmal in die andere Richtung. Der Grund: Ein Sonnenumlauf dauert 365 Tage, fünf Stunden, 48 Minuten und 45,261 Sekunden. Bis zum Jahr 1582 sei so eine Abweichung von zehn Tagen zusammengekommen. „Papst Gregor XIII hat die zehn Tage wieder gestrichen. 1581 folgte auf den 4. Oktober gleich der 15. Oktober“, sagt Vogel. „Er hat auch den Fehler ,rausgeschnitten' und die Schaltregel geändert.“ Seitdem ist jedes vierte Jahr ein Schaltjahr – bis auf die vollen Jahrhunderte. Eine Ausnahme machen bei den vollen Jahrhunderten wiederum die Jahreszahlen, die ohne Rest durch 400 teilbar sind. Bei diesen handelt es sich doch um Schaltjahre. Das war zum Beispiel im Jahr 2000 der Fall.

Diese Regel sei so genau, dass sie 3 231 Jahre umfasse und erst im Jahr 4813 wieder ein Tag gestrichen werden müsste – wäre da nicht noch ein weiteres Problem: Die Länge des Sonnenumlaufs variiert. „Er wird kürzer“, sagt Vogel. Darum werde man wahrscheinlich schon um das Jahr 4500 einen Tag abziehen müssen. Der Kalender zähle zu schnell. „Das kann man nur beobachten und nur begrenzt berechnen“, sagt Vogel. Hier wirkten Größen wie Vulkanausbrüche und schmelzende Gletscher ein. Auch die Drehung der Erde in Bezug auf die Sonne, ebenfalls bedeutsam für eine brauchbare Uhrzeit, sei nicht übermäßig genau und könne bis zu 20 Minuten Unterschied machen.

Alle diese Abweichungen seien Gründe dafür, dass Astronomen zur Zeitbestimmung die Sonne und die Sterne beobachteten und die viel genaueren Atomuhren anhand dieser Beobachtungen nachgestellt würden. In vier Jahren will das Planetarium zum Schalttag eine Show anbieten, zu der alle am 29. Februar Geborenen freien Eintritt haben.