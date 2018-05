„Ohne Inklusion kein Respekt“

Bremen - Der Landesbehindertenbeauftragte Joachim Steinbrück erinnerte am Donnerstag 150 Demonstranten beim 26. Protesttag gegen Diskriminierung und für Gleichstellung behinderter Menschen an einen Erfolg. „Vor vielen Jahren haben hier Leute mit ihren Rollstühlen die Bahntrassen blockiert, damit wir Niederflurbusse bekommen.“

Bei der aktuellen Demo geht es um andere Probleme. Das Motto: Inklusion von Anfang an. „No inclusion, no respect“ steht auf einem Plakat. Eine ähnliche Forderung steht auf dem Schild eines Rollstuhlfahrers: „Nur weil wir eine Behinderung haben, sind wir noch lange nicht dumm.“ In den Kitas bleibe bei der Inklusion weiterhin viel zu tun und zudem fehle dort Geld. „Die Mittel für die Inklusion sind nicht erhöht worden, obwohl sich die Fallzahlen in den vergangenen zwölf Jahren verdoppelt haben“, sagt Steinbrück. Eine jetzt beschlossene Erhöhung reiche nicht aus.

Stefan Pitsch, bei der Schwerbehindertenvertretung der Schulen zur Zeit für die Anliegen von 300 Angestellten mit Behinderung zuständig, griff die Schulleitung des Gymnasiums Horn massiv wegen ihrer Klage gegen die Verpflichtung zur Inklusion behinderter Schüler an. Er sei vorher als Sonderschullehrer bereits an dieser Schule gewesen. „Wir haben zwar das Gebäude geteilt, aber es ist nie zu einer Inklusion gekommen. Wir waren vom Schulleben ausgeschlossen“, sagt Pitsch. „Heute wird als ein Grund angeführt, die Schule sei nicht barrierefrei. Die war aber barrierefrei. Es wurde alles abgebaut.“ - mko