Interview: Der Entertainer Ron Williams über die Kraft des Soul

Der Moderator, Schauspieler und Sänger Ron Williams, 1942 in Kalifornien geboren, sitzt in einer Lounge des Metropol-Theaters am Richtweg und liest in einem Buch über Soul-Legende Aretha Franklin („Respect“). Keine Frage, der Mann ist im Thema. Und Soul, das ist jetzt ja genau sein Thema.

Bremen - Denn mit gleich zwei Soul-Shows tritt Williams in den nächsten Monaten im Metropol-Theater auf – am Sonnabend, 2. November, um 20 Uhr mit „The Sound of Classic Motown“. Und am Donnerstag, 26. Dezember, um 19 Uhr mit der „Sweet Soul X-mas Revue“. Motown gilt als erfolgreichstes Schallplattenlabel aller Zeiten.

Mr. Williams, zwei Soul-Shows im Metropol-Theater – in welcher Rolle sind Sie denn jeweils dabei?

Bei „Sound of Classic Motown“ bin ich „Dr. Feelgood“, ein schwarzer Radio-DJ der 60er Jahre, der durchs Programm führt. Bei „Sweet Soul X-mas“ führe ich auch durch den Abend, aber mehr wie ein klassischer Gastgeber. Es geht darum, dass die Zuschauer Anekdoten zu den Künstlern und Geschichten zu den Songs kennenlernen. Die Stories, die Anekdoten sind der Schlüssel.

Motown, kurz für „Motortown“, war ein Plattenlabel aus der Autostadt Detroit. Warum ist gerade diese Plattenfirma zu einer so großen Legende geworden?

Der Songschreiber und Produzent Berry Gordy, der Motown gründete, hat sich gefragt, wie er auch die weißen Brüder und Schwestern erreichen kann. Er sagte, wir werden aus schwarzen Menschen Stars machen. Andere Label wie – sagen wir – Stax Records haben die Weißen damals nicht so erreicht.

Bei Motown aber hat´s ja sehr gut geklappt.

Gordy hat seine Künstler geformt, vom Kleidungsstil bis zum Gesang. Es war eine Musikproduktion wie am Fließband, das hatte er von den Autofabriken übernommen. Gordy hat wahnsinnig viel tolle Musik produziert, er hat es so gemacht, dass auch das weiße Publikum in den Groove gekommen ist; und das noch zu Zeiten der Rassentrennung. Über die Musik hat Gordy den Rassismus bekämpft. Zwischen 1961 und 1971 landeten 110 Motown-Songs in den Top Ten. Und Gordy wollte nicht allein ein weißes Publikum gewinnen, er wollte natürlich auch mehr Platten verkaufen als alle anderen schwarzen Labels und dabei sehr reich werden! Sein allererster Hit, von ihm auch geschrieben, hieß „Money (That’s What I Want)“!

Schwarze traten nun in den Fernsehshows der Weißen auf.

Es gibt diese Geschichte von Smokey Robinson: Bei einer Südstaaten-Tournee gab es getrennte Säle für Schwarze und Weiße. Nur ein paar Jahre später waren die „Supremes“ dort unterwegs, und plötzlich tanzten die weißen Jungs mit den schwarzen Mädels. Diese Entwicklung, diese – ja – politische Kraft, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt der Soul Music. Soul ist die Verbindung zur Seele der Schwarzen. Ihre Geschichte, das Leid der Schwarzen ist der historische Unterbau.

Die „Supremes“ und die „Four Tops“, Marvin Gaye und Edwin Starr, die „Temptations“ und Stevie Wonder – und so weiter, und so fort: Die Motown-Geschichte und der Motown-Sound stecken voller Legenden, voller Aufnahmen, die jeder kennt. Wie gehen Sie auf der Bühne damit um, ist das nicht auch eine Last?

Ganz einfach: Wir singen die Songs nicht nach, wir kopieren sie nicht. Die Sänger interpretieren die Songs. So kommen sie ihnen nah! Die Songs bleiben authentisch. Authentizität ist auf der Bühne das Wichtigste. Nach dem Vorbild von Ray Charles: It‘s all about being real. Dann sagen die Leute: Oh, ja! Gänsehaut!

Wie groß ist das Team auf der Bühne?

Zwölf Musiker und neun Sänger, das sind 21 Leute auf der Bühne, darunter fünf Horns (Bläser, d. Red.) – Hammer! Da geht’s ab! Und so muss das auch sein. Es muss fett sein, es muss doll in die Beine gehen…