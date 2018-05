Kunst, Design und „Crowdfunding“

Siebte „Offene Ateliers in der Neustadt“

+ © OAN Szene aus dem „Crowdfunding“-Video der Neustädter Künstler: Michael Löhrmann („Werkzeit“) mit Multifunktionsschlitten (Rodeln und Regal). Löhrmann ist Gast bei Viktoria Theoharova („Deathbychocolatedesign“). © OAN

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Der Bremer Möbeldesigner Martin Wilmes, der in der Neustadt lebt, hat seine Werkstatt von Groß Ippener nach Bremen verlegt – in die Neustadt eben. Wilmes hat jetzt eine Atelierwerkstatt im Künstlerhaus am Deich. Nun zählt er zu jenen, die bei der Aktion „Offene Ateliers in der Neustadt“ dabei sind – in diesem Jahr am Sonnabend, 26. Mai, in der Zeit von 11 bis 19 Uhr.