Bremen - Grillwurst, Bratlinge, Fladenbrote, Punsch am Lagerfeuer, Kaffee, Kuchen und natürlich ganz viele Holzbasteleien aus eigener Werkstatt – das alles gibt es morgen, Sonntag, beim Weihnachtsmarkt des Naturschutzbundes (Nabu) auf seinem Gelände im Vahrer Feldweg zwischen Rennbahn und „Schloßparkbad“.

Zum dritten Mal organisieren die Naturschützer den Markt. Er öffnet morgen von 11 bis 16 Uhr. Nabu-Chef Sönke Hofmann verspricht „ökologische Besinnlichkeit“ in Sebaldsbrück. Er ist „absoluter Weihnachtsfan“, wie er gesteht, empfindet jedoch Spekulatius im September als Frevel. Deswegen legt der Nabu seinen Markt bewusst auf den vierten Advent.

Schon im Frühjahr begannen die ersten Vorbereitungen. „Aus Waldmeister und Löwenzahn haben wir die ersten Liköre und Weine angesetzt“, erzählt Hofmann. Auch Früchte vom Gelände setzte der Hobbywinzer zu Fruchtweinen an. „Die dank des Sommers reiche Ernte an Wildfrüchten schlägt sich in Schlehenlikör und Wildbirnenwein nieder“, sagt er. Allein fünf verschiedene Sorten Apfelkorn von alten Sorten wie „Roter Hauptmann“ oder „Grahams Jubiläumsapfel“ bietet der Nabu an. Und sogar selbstgekelterten Glühwein gibt es. Die Bratwürste stammen von den Schafen und Schweinen der Dreptefarm, die Bohnenbratlinge und das Sauerkraut vom Acker im Vahrer Feldweg.

Kinder dürfen an einer Rallye teilnehmen. Der Hit dabei ist sicher das Eselreiten auf „Sherlock“ und „Lina“. Aus seiner Werkstatt bietet der Nabu auf dem Markt Sterne, Nistkästen, Schmuck und Laternen an. - gn