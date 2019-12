Weihnachtsmarkt und Schlachte-Zauber: Gut oder rekordverdächtig?

Noch bis einschließlich Montag, 23. Dezember, haben der Bremer Weihnachtsmarkt und der „Schlachte-Zauber“ geöffnet. Beide Märkte erfreuen sich eines großen Besucherandrangs. Die Organisatoren ziehen eine durchweg positive Bilanz, auch wenn sich die Beobachtungen etwas unterscheiden.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Susanne Keuneke (53), Vorsitzende des Verbands der Schausteller und Marktkaufleute Bremen, spricht von einem „sehr guten Verlauf“ des Weihnachtsmarkts und blickt auf drei starke Wochenenden zurück. Unter den vielen Besuchern aus dem Ausland seien auch Spanier, Portugiesen und Amerikaner gewesen.

Wenn das letzte Wochenende gut läuft, könne es zu einem Besucherrekord in Bremen kommen. Möglicherweise lasse sich eine Marke von 3,2 Millionen erreichen, so Keuneke. Das hänge aber vom Wochenende ab. „Wir sind sehr angenehm überrascht“, sagt Keuneke. „Der Weihnachtsmarkt ist das Wacken des Büroangestellten. Der trifft sich hier abends zum Klönen.“

Einen besonderen Stellenwert für die Attraktivität des Weihnachtsmarktes in Bremen hätten die Kunsthandwerker, deren Stände zum Bummeln einladen. Die Besucher seien sehr entspannt. „Wenn es mal voll wird, gelangen sie mit wenigen Schritten in einen Bereich, in dem es ruhig ist“, sagt Keuneke. Das sei anders als etwa auf dem Freimarkt.

Weihnachtsmarkt in Bremen: Trend geht zu Nachhaltigkeit

Susanne Keuneke beobachtet auch auf dem Weihnachtsmarkt in Bremen einen Trend hin zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz. „Die Besucher achten drauf, ob etwa kompostierbare Schalen oder Plastikschalen ausgegeben werden.“

Rudolf Robrahn, Vorsitzender des Schaustellerverbands des Landes Bremen, ist in seiner Einschätzung etwas vorsichtiger. „Es war kein Rekord-Weihnachtsmarkt, aber ein guter“, sagt der 51-Jährige. Er geht von einer Besucherzahl von 2,9 Millionen aus. Das Wetter habe wenig Probleme gemacht, auch wenn es einige Schauer gegeben habe. Auch er spricht von vielen Besuchern aus dem Ausland, etwa aus Skandinavien und auch Holland. Die Tage in der Woche seien ebenfalls gut besucht gewesen.

Daran hätten auch viele Ruheständler ihren Anteil gehabt, die oft gleich für zwei oder drei Tage nach Bremen gekommen seien, wohl in der Hoffnung, dass es in der Woche nicht so voll wird. Es gebe einen Trend zum Weihnachtsmarkt-Hopping. „Die Leute besuchen zwei oder drei Weihnachtsmärkte und gucken sich auch die Städte an.“ Die Tendenz für den Bremer Weihnachtsmarkt sei weiter steigend.

Schlachte-Zauber Bremen: Stabile Besucherzahlen

Auch für den „Schlachte-Zauber“ ist es in diesem Jahr gut gelaufen. Johannes Faget (60), Organisator des „Freibeuterdorfes“, dem historischen Teil des „Schlachte-Zaubers“, ist mit den Besucherzahlen zufrieden. 20.000 bis 30.000 Besucher seien stabil pro Tag an die Schlachte in Bremen gekommen. „Es gab keinerlei Sicherheitsprobleme, keinen Sturm und auch keinen Starkregen“, sagt er. „Ich habe selten erlebt, dass es so entspannt ist.“

Das Wetter habe Einfluss auf die Kundennachfrage. „Für einen Wintermarkt ist es eigentlich etwas zu warm gewesen. Wir hatten hier teilweise fast Frühlingstemperaturen. “ Darum habe man dieses Jahr weniger Winterartikel und mehr Bier verkauft. Insgesamt hätten die Händler mitgeteilt, es sei super gelaufen. Sehr gut seien auch die Angebote für Kinder angenommen worden. „Es sind auch Schulklassen gekommen, die ihre eigenen Fragebögen mitgebracht haben“, sagt Faget.

Die Öffnungszeiten von Weihnachtsmarkt und Schlachte-Zauber

Der Bremer Weihnachtsmarkt öffnet am Sonnabend von 10 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 20.30 Uhr und am Montag von 10 bis 20.30 Uhr, der „Schlachte-Zauber“ am Sonnabend von 11 bis 21 Uhr, am Sonntag und Montag von 11 bis 20.30 Uhr.

