Gala mit Sterne-Köchen im Park Hotel

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Sterne-Köche im Bürgerpark – bei einer Gala-Nacht ist im Dorint Park Hotel von Direktor Karsten Kenneweg das Finale des „Großen Gourmet-Preises“ gefeiert worden. Fünf Spitzenköche teilten sich dafür den Arbeitsbereich von Park-Hotel-Küchenchef Christian Jentke. Gemeinsam stellten sie für die 180 Gäste des Abends ein Menü zusammen, das Jentke mit einem Dessertbüfett abschloss.

Zum Auftakt servierte Zwei-Sterne-Koch Fernando Pérez Arellano aus dem Restaurant „Zaranda“ im Hotel Castell Son Claret auf Mallorca Eichelschinken an Steinpilzen und Ei. Dazu wurde ein Grauburgunder vom Weingut Salwey (Kaiserstuhl) gereicht.

Danach präsentierte Hendrik Otto, Zwei-Sterne-Koch aus dem Restaurant „Lorenz-Adlon-Esszimmer“ (Hotel Adlon, Berlin) Gelbflossenmakrele mit eingelegten Pilzen, Saiblingskaviar und Nussbutter (und einigem mehr). Weinbegleitung hier: ein Top-Silvaner vom Weingut Wirsching aus Franken.

Sterne-Koch Marcello Fabbri aus dem Restaurant „Weinbar Weimar“ ließ dem ein Parmesan-Risotto mit Sorbet von Bio-Olivenöl aus Sizilien folgen, dazu gab‘s einen Riesling vom Weingut Groebe (Rheinhessen).

Danach war Zwei-Sterne-Koch Dirk Luther aus dem Restaurant „Alter Meierhof“ in Glücksburg an der Reihe. Er brachte Ostsee-Aal auf den Tisch. Der Wein dazu: ein Spitzen-Riesling vom Weingut Künstler aus dem Rheingau.

Fernsehkoch Thomas Martin (zwei Sterne) aus dem Restaurant „Louis C. Jacob“ in Hamburg folgte mit geschmorter Ochsenschulter, wozu ein Château Trapaud Saint-Emilion Grand Cru (Bordeaux) gereicht wurde.

„Wir haben angesichts so vieler Spitzenköche einen für dieses Haus und auch für Bremen einmaligen Abend erlebt“, schwärmte Direktor Kenneweg anschließend. „Wir freuen uns schon jetzt auf die Wiederholung 2019.“

Der „Große Gourmet-Preis“ wird alljährlich in mehreren Bundesländern und auf Mallorca (für manche so etwas wie ein gefühltes Bundesland) ausgetragen. Martin gewann (zum zehnten Mal) in Hamburg, Luther in Schleswig-Holstein, Pérez Arellano auf Mallorca. In Berlin setzte sich Otto durch, in Thüringen Fabbri.

Bremer Schwester geht nach Indien

Erstmals ist eine Bremer Ordensschwester zur Generaloberin ihres Ordens berufen worden: Schwester Regina Amala (54) aus dem Stadtteilzentrum St. Michael in der Neustadt wird diese Aufgabe ab Mitte November im Mutterhaus ihrer „Congregation of Dev Priya Sisters“ im nordindischen Bistum Rajkot (Region Gujarat) übernehmen. Das teilte eine Sprecherin der katholischen Kirche mit.

Sie freue sich sehr, sagt Schwester Regina Amala, der in Zukunft die Leitung des 1989 gegründeten Ordens mit etwa 80 Schwestern obliegt. Gewählt wurde sie zunächst für drei Jahre, hieß es weiter. „Ich bin als Generaloberin sozusagen die Mutter für alle Mitschwestern“, erläutert Regina Amala. Zu ihren Aufgaben zählen zum Beispiel die Kontaktpflege mit anderen Einrichtungen, das Organisieren von Exerzitien (geistliche Übungen) sowie Besuche bei Mitschwestern in Indien und Deutschland. Seit 2007 war Schwester Regina Amala im Bistum Osnabrück tätig; 2008 ist sie nach Bremen gekommen.

Lesung in der Villa Sponte

Die Bremer Autorin Brigitte Buttmann-Simon liest am Sonnabend, 17. November, in der Villa Sponte (Osterdeich 59b) aus ihrem historischen Roman „Die Zeit dreht sich in Kreisen“. Für „musikalische Intermezzi“ sorgt das „Duo del Sol“. Die Lesung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Autorin verbindet in ihrem Buch die Lebensgeschichten zweier Frauen, die beide im Jahr 1785 geboren wurden – und das in sehr unterschiedlichen Verhältnissen. Eine der beiden Frauen stammte aus Bremen.