Ochsen-Bäckchen

Neujahrsempfang der „Suppenengel“

+ Kartoffelgratin und Küchenteam. Foto: KOWALEWSKI

Bremen - Es ist gemütlich in der ehemaligen Kantine des Bausenators im Lloydhof, in diesem Winter noch Essensausgabe der „Bremer Suppenengel“. Der Verein organisiert Essen und Hilfe zur Selbsthilfe für Obdachlose. Musiker Willy Schwarz singt und spielt Akkordeon. Eva-Maria (27) sitzt am Tisch und freut sich auf ein prächtiges Essen. Sie zeigt auf dem Handy Fotos von ihrem Kater „Sherlock“. Mit ihr wurden beim Neujahrsempfang der „Bremer Suppenengel“ etwa 110 Obdachlose am Donnerstag verwöhnt. Sie ist Stammgast. „Wenn ich es schaffe, bin ich jeden Tag hier“, sagt sie. Sie lebt im Winter in einer Obdachlosenunterkunft, im Sommer auf der Straße. „In den eigenen vier Wänden fühle ich mich schnell eingeengt“, sagt sie.