Zollfahnder sagt aus: Observationen wie am Fließband

Kokain-Prozess

+ © Koller Drei der sechs Angeklagten im Landgericht. Mauro F. (rechts) soll als Hafenarbeiter Zutritt zum Terminal gehabt haben. © Koller

Bremen - Von Steffen Koller. Im März dieses Jahres beschlagnahmten Zollfahnder am Hafen in Bremerhaven 48 Kilo Kokain – und kamen so einem mutmaßlichen Schmugglerring auf die Spur.