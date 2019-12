Nützliche Malereien

Erfolgreich: Mit der Malerei auf den Plätzen an den E-Säulen hat die SWB jetzt die Falschparker größtenteils vertrieben. Nun kommen E-Autos an den Ladepunkt. Foto: GNUSCHKE

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Lang hat's gedauert, aber nun ist es vollbracht: Fast alle Parkplätze an E-Ladesäulen in Bremen sind jetzt mit auffälligen Bodenmarkierungen versehen. Und diese Malereien erweisen sich offenbar als sehr nützlich gegenüber Falschparkern.

Ein Blick zurück in den August: Damals hatten wir gefragt, wie Bremen in Sachen E-Mobilität aufgestellt ist. Heraus kam, dass es in der Stadt Bremen etwa 180 Ladepunkte und in Bremerhaven knapp 60 gibt. Betrieben werden sie von Elektrizitätsunternehmen, unter anderem von der SWB AG. Die SWB verfügt in Bremen inzwischen über etwa 120 Ladepunkte an rund 60 Standorten (die meisten Säulen verfügen über zwei Ladepunkte). Bis Ende des Jahres sollen es knapp 80 Standorte sein (davon zwölf in der City), sagte auf Nachfrage SWB-Sprecherin Angela Dittmer.

Der Haken an der Sache bisher: Immer wieder blockierten Autos ohne E-Anschluss die Stromtankstellen. Dort weist zwar ein Schild darauf hin, dass auf den Parkplätzen nur zum Laden gehalten werden darf, doch das wurde stetig schlichtweg ignoriert. Für Autofahrer, die auf Strom angewiesen sind, eine ärgerliche Situation. Bauressort und SWB versprachen Besserung durch markante Bodenmarkierungen. „Das erhöht die Hemmschwelle“, erhoffte sich im Sommer Stanislav Vasic, Produktmanager E-Mobilität bei der SWB.

Doch die Malerei dauerte und war schwieriger als gedacht, räumte die SWB-Sprecherin ein. Warum? Nun, nur wenige Firmen sind dafür zertifiziert, Markierungen im öffentlichen Verkehrsraum vorzunehmen. Und wer's darf, der ist praktisch ausgelastet, wie die Baubranche. Schließlich fand die SWB ein Unternehmen, das legte im Oktober los. In diesen Tagen sind gerade die letzten Parkplätze vor den Stromtankstellen mit großen, weißen Autos bemalt worden. Und das mit Wirkung, wie eigene Recherchen zeigen. Wo bisher E-Autos oder Hybride immer wieder abdrehen mussten, weil Benziner die Säule blockierten, ist jetzt frei. Nun müssen noch E-Fahrer lernen, dass sie dort nur halten dürfen, wenn sie Strom tanken wollen.

Die SWB versucht zudem mit einer humorvollen Aktion, Nicht-E-Fahrer zu sensibilisieren. An etwa 300 der 400 Kunden mit Stromtankkarte in Bremen und „umzu“ hat der Energieversorger „Anti-Ärger-Ersthelfer“ verschickt und dafür viel Lob geerntet. „Coole Idee! Schickt mir mehr“, sei die Reaktion gewesen, so Dittmer. Das sei inzwischen geschehen. „Sie stehen hier schon ganz richtig. Jetzt fehlt nur noch das E-Auto“, steht auf den Pappschildchen, die den Falschparkern unter den Scheibenwischer geklemmt werden können.