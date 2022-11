Studierendenwerk Bremen:

Notfallmanager im Hochschulalltag

Von: Jörg Esser

1972 wurde ein Bremen ein Sozialwerk für Studenten an den Hochschulen gegründet. Mittlerweile fimrmiert es als Studienrendenwerk und ist aus dem Hochschulalltag nicht mehr wegzudenken.

Bremen – 100 Semester – das sind, na klar, 50 Jahre. So lange gibt es das Studierendenwerk Bremen, genau gesagt seit dem 20. Juni 1972, als der Senat die Gründung eines „Sozialwerks für die Mitglieder der Hochschulen der Freien Hansestadt Bremen“ beschloss. Aus dem Sozialwerk wurde 1987 das Studentenwerk und 2018 schließlich das Studierendenwerk. Es ist eine feste Größe im Hochschulalltag, ein „verlässlicher Partner“ der rund 31 000 Studenten an den vier staatlichen Hochschulen in Bremen und Bremerhaven, formulierte es Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling (SPD) beim Jubiläumsfestakt im Rathaus.

„Durch unsere Leistungen wird für viele junge Menschen ein Studium an einer öffentlichen Hochschule erst möglich“, sagt Hauke Kieschnick, seit 2017 Geschäftsführer des Studierendenwerks Bremen. So berät das Amt für Ausbildungsförderung rund um die finanzielle Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (kurz: Bafög). Und mit einem Angebot an bezahlbarem Wohnraum sichert das Werk die Existenzgrundlage vieler Studenten. Im Hochschulalltag kommen die Sozial- und psychologische Beratung, Kulturförderung und vor allem die Verpflegung der Studenten in sechs Mensen und zwei Cafeterien hinzu.

Klingt üppig. Ist es auch. Vor fünf Jahren, als Kieschnick nach neun Jahren als Stellvertreter die Geschäftsführung übernommen hat, seien Klimaschutz und Digitalisierung die großen Themen gewesen, sagt er. „Jetzt ist das Notfallmanagement als dritte große Aufgaben hinzugekommen.“ Mehr als zweieinhalb Corona, jetzt die Energiekrise als Folge des Ukraine-Kriegs, Inflation und so weiter. Die coronabedingte monatelange Schließung aller Mensabetriebe sorgte für drastische Einnahmeverluste. Es läppert sich, das Notfallmanagement wird zur Daueraufgabe.

Aber mittlerweile sind zumindest die Studenten auf den Campus zurückgekehrt. „Wir wollen die jungen Leute hier haben, wir wollen Präsenzsemester“, sagt Kieschnick. Zu Zeiten der Lockdowns sei es gespenstisch leer gewesen auf dem Campus. „Internationale Studenten sind gar nicht mehr angereist. Und viele andere Studenten sind wieder nach Hause gezogen.“ So wie in den Vor-Corona-Zeiten werde es nicht mehr werden, sagt Kieschnick. „Hybride Formate wird es weiterhin geben.“ Das wirkt sich aus. Spitzenwerte von drei Millionen ausgegebener Essen pro Jahr seien kaum noch denkbar.

Doch das Thema „Ernährung“ spielt eine wichtige Rolle. Weniger Fleisch, mehr vegatarische, mehr vegane Kost. „Wir wollen unseren Zielgruppen gute Angebote machen“, sagt Kieschnick. „Ernährung hat auch eine politische Wirkung.“ In den Mensen werde nach neuen Trends geguckt. Stichworte seien Algen und Insekten als Nahrungsquelle. „Hochschulen sind immer ein bisschen vor der Zeit.“

Zwölf Wohnanlagen in Bremen

Auch bei den Wohnanlagen werden neue Trends berücksichtigt. Das Studierendenwerk verfügt derzeit über zwölf Wohnanlagen in Bremen und eine in Bremerhaven. Insgesamt stehen 2 272 Plätze zur Verfügung, 106 davon in Bremerhaven. Hinzu kommen in Bremen 66 Plätze in der „Holzbude“ beim Kooperationsprojekt Ellener Hof mit der Bremer Heimstiftung sowie 26 Plätze in Bremerhaven beim Kooperationsprojekt „#H34“ mit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Stäwog.

Im März dieses Jahres ist die neue Wohnanlage „Emmy“ auf dem Campus der Universität Bremen (nahe der Emmy-Nöther-Straße) mit 380 Plätzen eingeweiht worden. Das 32,5-Millionen-Euro- Projekt sei im Zeit- und Kostenplan geblieben, sagt Kieschnick und bezeichnet das als Meisterleistung. „Emmy“ ist die bislang größte Anlage, die das Werk je gebaut hat. Und „Emmy“ ist ausgebucht. Auch alle anderen Wohnheime seien „voll vermietet“. „Wir haben lange Wartelisten“, sagt der Geschäftsführer des Studierendenwerks.

300 Mitarbeiter aus elf Nationen

Bleibt der in der Stadt seit einigen Jahren diskutierte Teilumzug der Universität in die Bremer Innenstadt. „Das ist spannend“, sagt Kieschnick. „Wenn, dann wollen wir dabei sein und gleich den Fuß in die Tür bekommen.“ Soll heißen: Mensen und Wohnplätze sollten rechtzeitig mitbedacht werden. „Studenten brauchen das Angebot, Mensen sind soziale Mittelpunkte eines Campus.“

Das Studierendenwerk Bremen finanziert sich zu mehr als der Hälfte durch Einnahmen aus Mensen und Cafeterien sowie durch die „sozialverträgliche Vermietung“ der Plätze in den Wohnanlagen. 2021 blieben unter dem Strich blieben Umsatzerlöse von 1,071 Millionen Euro gegenüber 2,14 Millionen Euro 2020 und 7,66 Millionen Euro im Vor-Corona-Jahr 2019.



Weiteren Angaben zufolge beschäftigt das Werk derzeit 300 Mitarbeiter aus elf Nationen, davon 76 Männer und 224 Frauen. 68 Prozent der Beschäftigten arbeiten in der Hochschulgastronomie, rund 15 Prozent beim Amt für Ausbildungsförderung.