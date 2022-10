Notfall auf der Weser in Bremen: Binnenschiff drohte nach Kollision zu sinken

Von: Marvin Köhnken, Felix Busjaeger

Nach einem Zusammenstoß auf der Weser droht ein Schiff zu sinken. Die Feuerwehr in Bremen ist in der Nacht zum Freitag stundenlang im Einsatz.

Bremen – Großeinsatz für die Rettungskräfte in Bremen: Ein mit Kohle beladenes Binnenschiff ist auf der Weser in Bremen havariert. Wie die örtliche Polizei am Freitag, dem 14. Oktober, mitteilte, sei das Schiff mit einem Schlepper samt Schubverband und dann mit einer Böschung zusammengestoßen. Die Feuerwehr ging kurz nach dem Vorfall noch davon aus, dass das Schiff stattdessen nur mit der Böschung kollidiert sei.

Bei der Kollision mit dem Schubverband sei es zu einem Schaden im Bugbereich gekommen – Wasser sei in den Rumpf eingedrungen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Der Schlepper konnte seine Fahrt in den Neustädter Hafen fortsetzen, teilte die Polizei weiter mit, es kam nur zu leichten Schäden an einem Arbeits-Ponton. Die Suche nach der Ursache laufe im Rahmen der Ermittlungen.

Binnenschiff droht auf der Weser zu sinken: Feuerwehr im Großeinsatz

Wie aus den Informationen hervorgeht, konnte der Schiffsführer das havarierte Gefährt noch an eine Kaimauer steuern und festmachen. Das Wasser, das seit Donnerstagabend durch die entstandenen Löcher in den vorderen Bereich des Schiffes eindrang, konnte bis zum Freitagmorgen abgepumpt werden. Zwischenzeitlich bestand die Gefahr, dass das Schiff wegen des Lecks noch sinken könnte. Inzwischen sei die Lage aber laut Polizei und Feuerwehr unter Kontrolle. Feuerwehrsprecher Michael Richartz berichtete, dass die Einsatzkräfte ein Lecksegel einsetzten, um den Wassereinbruch zu stoppen.

Die Feuerwehr ist in der Nacht zum Freitag über Stunden an der Weser beim Binnenschiff Helga im Einsatz. © Kai Moorschlatt (Screenshot)

„Wir als Feuerwehr Bremen haben die Risse provisorisch abgedichtet, haben Pumpen in Stellung gebracht, damit das Wasser aus dem Schiff gepumpt und damit die Situation stabilisiert“, sagte der Sprecher der Feuerwehr. Wie es weiter heißt, wurden demnach etwa 2000 Liter Wasser pro Minute aus dem Schiff abgepumpt. Das 80 Meter lange und acht Meter breite Binnenschiff sei vorerst nicht fahrtüchtig. Insgesamt soll es 1300 Tonnen Kohle geladen haben, diese soll nun entladen werden. Wie hoch der Schaden ist und ob die Binnenschifffahrt durch den Unfall beeinträchtigt wurde, war zunächst unklar.

