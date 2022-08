Notfälle, die keine sind: Bremer Kliniken ächzen unter hoher Belastung

Von: Johannes Nuß

Die Krankenhäuser im kleinsten Bundesland Bremen droht die Überlastung. Dabei ist Corona nicht das drängendste Problem, sondern Notfälle, die keine sind.

Bremen – Die Krankenhäuser in Bremen sind am Anschlag. Grund für die Überlastungen der Kliniken ist laut einem Bericht des Weser-Kurier fehlendes Personal, aber auch die Corona-Pandemie und die Urlaubszeit. Aktuell fielen viele erkrankte Mitarbeitende aus, während die Häuser gleichzeitig stark ausgelastet seien.

Überlastete Krankenhäuser in Bremen: Nur bei wirklichen Notfällen die Notaufnahme aufsuchen

Ein weiterer Grund sind laut dem Bericht die völlig überlasteten Notaufnahmen in die Stadt. Es wird daher dazu aufgerufen, nur bei wirklichen Notfällen eine Notaufnahme aufzusuchen. In allen anderen Fällen sollten sich die Menschen an die Bereitschaftsdienste der niedergelassenen Ärzte oder an die Rufnummer des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117 wenden.

Die Notaufnahmen in den Krankenhäusern in Bremen sind völlig überlastet. Auch aus dem Grund, weil viele Patienten als Notfall kommen, obwohl sie gar keiner sind. (Symbolbild) © Andre Kolm/dpa

Krankenhäuser in Bremen vor Überlastung: Nur 94 Corona-Patienten in Klinik

Aber auch die Corona-Pandemie spielt mit hinein, wenngleich die Zahlen in Bremen wie auch im Bundestrend rückläufig sind. In Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch, 17. August 2022, bei 311,9 und damit niedriger als in der Vorwoche (346,4). 456 neue Fälle wurden gemeldet, aber kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Aktuell werden laut Weser-Kurier in Bremens Krankenhäusern 94 Patienten aufgrund einer Infektion mit dem Coronavirus behandelt, sieben davon liegen auf einer Intensivstation.

Dennoch: „Bedingt durch Krankheit, Urlaub, Erschöpfung und Fachkräftemangel ist die Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft hoch. Es gibt keine Entspannungsphasen“, wird Dorothee Weihe, Sprecherin des Rotes Kreuz Krankenhaus (RKK) in dem Bericht zitiert. Ähnlich wie im RKK sieht es in allen anderen Krankenhäusern laut Weser-Kurier aus.

Überlastete Krankenhäuser in Bremen: Im Klinikverbund Gesundheit Nord fehlen aktuell 1600 Mitarbeiter

Besonders schlimm ist der Personalmangel im Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno), wie es heißt. Rund 20 Prozent des Personals fällt dort aufgrund der beschriebenen Probleme aus, das sind rund 1600 Mitarbeitende. Hinzu kommen Infektionen oder Quarantäne. Im St. Joseph-Stift fehlen laut dem Bericht derzeit 1100 Mitarbeitende. Auch im Rotenburger Diako fehlen aktuell rund 20 Prozent des Personals.

Die Folge ist, dass in allen Bremer Kliniken nicht alle Betten belegt werden können – und das laut dem Bericht schon seit Monaten. Ebenso kann es zur Verschiebung von nicht lebenswichtigen Operationen kommen. „Diese Ausfälle können immer schwieriger durch einspringende Kollegen und Kolleginnen ersetzt werden“, zitiert der Weser-Kurier Hans-Joachim Bauer, ärztlicher Direktor der Roland-Klinik. Im Krankenhaus in Diepholz ist dies bereits so. Im dortigen Krankenhaus kommt es bereits seit April zur Verschiebung von nicht lebensnotwendigen Operationen.