170 Fahrzeuge bei den 22. „Bremen Oldtimer Classics“: Nostalgie-Tour durchs Umland

Viele Zuschauer beim Start

+ © Kowalewski Die 15-jährige Linda Kaiser aus Bremen posiert vor einem alten Rolls Royce – und dem Roland. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Start your engines“, sagt Moderator Wolfgang Rother (57) feierlich. Ein Bentley Speed Six von 1928 ist das älteste von 170 Fahrzeugen, die bei den 22. „Bremen Oldtimer Classics“ am Sonnabendvormittag auf die Strecke gehen. Mehrere hundert Zuschauer bestaunen den Oldtimer bei sonnigem Ausflugswetter.