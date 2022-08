Nordmole in Bremerhaven eingesackt – Moleturm droht umzustürzen

Von: Johannes Nuß

Teilen

Teile der Nordmole in Bremerhaven sind in der Nacht zum Donnerstag eingesackt. © Sina Schuldt/dpa

Die Maritimen Tage 2022 in Bremerhaven laufen auf vollen Touren, da stürzt mit der Nordmole ein Stadt-Wahrzeichen ein. Ist der Leuchtturm noch zu retten?

Bremerhaven – Aufregung in der Stadt Bremerhaven in Bremen: Teile der Nordmole sind in der Nacht zum Donnerstag eingesackt. Derzeit sei die Wasserschutzpolizei damit beschäftigt, den nun schiefen Moleturm zu sichern, damit dieser nicht einstürzt, sagte ein Sprecher am Morgen. Die Einfahrt zur Geeste sei deshalb gesperrt worden. Betroffen sind aktuell der Fischereihafen und die Werften.

Nordmole in Bremerhaven eingesackt: Fährbetrieb der Weserfähre musste eingestellt werden

Und das auch noch ausgerechnet während des größten Fests des Jahres in der Stadt. Seit Mittwoch laufen in Bremerhaven die Maritimen Tage 2022. Über das Wochenende werden noch mehrere zehntausend Besucher in der Seestadt erwartet.

Auch der Fährbetrieb der Weserfähre musste eingestellt werden. Wie die Reederei mitteilte, ist Ersatzverkehr geplant. Die nötige Dauer der Sperrung blieb zunächst unklar. Der betroffene Bereich war offenbar bereits seit Jahren baufällig.

Es war befürchtet worden, dass der Moleturm noch am Mittag mit Einsetzen der Ebbe einstürzen könnte. Wie es heißt, könnte dies passieren, wenn der Wasserdruck nachlässt. Diese Befürchtung bewahrheitete sich zunächst nicht.

Nordmole in Bremerhaven eingesackt: Gewitter könnten Sicherungsarbeiten beeinträchtigen

Es wäre nicht das erste Bremerhavener Wahrzeichen, das in jüngster Vergangenheit Geschichte werden könnte. 2019 wurde der Traditionssegler „Seute Deern“ im Alten Hafen von Bremerhaven durch ein Feuer vernichtet.

Sollte der Turm die Ebbe überleben, sei er womöglich trotzdem nicht mehr zu retten, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei dem NDR. Derzeit ist man in Bremerhaven froh, dass man es während der Sicherungsarbeiten nicht auch noch mit Wind und Sturm zu tun hat. Das könnte sich allerdings bald ändern, hat doch der Deutsche Wetterdienst heftige Gewitter für den Donnerstagnachmittag im Nordwesten vorhergesagt. Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) will sich am Nachmittag selber ein Bild vor Ort machen und hat eine Pressekonferenz vor Ort angekündigt.