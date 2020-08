Bremen – Die „Nordlichter“, der neue Straßenbahntyp für das Bremer Netz, passen gut in die Corona-Zeit. Sie sind 35 Zentimeter breiter als ihre Vorgänger und bieten so mehr Platz zum Abstandhalten. Die ersten beiden Fahrzeuge sind bereits von Siemens Mobility geliefert worden und durchlaufen bei Bremer Straßenbahn AG (BSAG) Tests. Am 30. August werden sie mit einem Spektakel, dem „Rollout“, eingeweiht – zu sehen im Internet.

Die neuen Fahrzeuge haben sieben Türen statt fünf, so dass sich die Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen besser aus dem Weg gehen können, so jedenfalls der Plan. Bereits seit Wochen sind die Bahnen auf den Schienen zu sehen, allerdings mit recht seltsamen Fahrgästen. „Wir haben mit Sandsäcken Beladungszustände simuliert“, sagt Matthias Zimmermann, Betriebsleiter bei der BSAG.

„Nordlicht“ auf Tour: Klötzchenfahrten in Bremen

Ein Großteil der sicherheits- und zulassungsrelevanten Tests durchlaufen die Bahnen seit Frühjahr in Bremen. Es wurden und werden Testfahrten absolviert, um den tatsächlichen Raumbedarf der 2,65 Meter breiten Bahnen zu ermitteln. Auf sogenannten „Klötzchenfahrten“ wird getestet, ob unter schwierigen Bedingungen feste Objekte wie Haltestellendächer berührt werden. Abstandshalter simulieren dabei Situationen wie extremen Seitenwind und Maximalbeladung.

Beim sogenannten „Tröpfchentest“ geht es darum, ob sich entgegenkommende Bahnen womöglich berühren. Die vier Wagenkästen schwenken in Kurven unterschiedlich aus. Bei dem Test tropfen Farben aus Schläuchen an vier Konturpunkten entlang der Karosserie. So malt die Bahn vier Linien neben die Gleise, dorthin, wo sich Wagen nahekommen. Im September sollen die ersten beiden Bahnen den Passagierbetrieb aufnehmen, eingesetzt auf allen Linien. In diesem Jahr sollen weitere 15 neue Bahnen in Betrieb gehen.

Beim bislang letzten Rollout waren Tausende von Gästen dabei, sagt BSAG-Vorstandssprecher Hajo Müller. Anders als damals vor 15 Jahren, ist das ist in Pandemie-Zeiten natürlich nicht möglich. Doch um viele Interessierte am Rollout teilhaben zu lassen, wird die Veranstaltung auf dem Marktplatz am Sonntag, 30. August, ab 20 Uhr im Internet kostenlos gestreamt (nordlicht.bsag.de) und kann auch danach als Aufzeichnung angeschaut werden.

„Nordlicht“ auf Tour in Bremen: Spektakel wird im Internet gezeigt

Die 90-minütige Unterhaltungsshow soll eine „echte Bremensie“ werden, verspricht Müller. Dabei sein werden unter anderem Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne), die Bremer Philharmoniker, Ex-Bürgermeister Henning Scherf (SPD), Sänger Flo Mega und andere. Auch historisches Material wird eingespielt.

Der Verein „Freunde der Bremer Straßenbahn“ wird einiges aus der fast 150-jährigen Geschichte der Bremer Straßenbahn und deren Entwicklung zeigen. Ein Blick an den Anfang wird eine Pferdebahn bieten, vor elf Jahren in einem Kleingartengebiet in Walle entdeckt und in Kleinarbeit in den Originalzustand von 1888 versetzt. Sie soll als Moderationsplattformen dienen – allerdings ohne Pferd, sagt Vereinsvorsitzender Stephan Wurst. Insgesamt sind Straßenbahnen aus drei Jahrhunderten zu sehen. An den Kosten fürs Spektakel beteiligt sich Siemens. Wie hoch die Kosten für das Event sind, möchte Hajo Müller nicht verraten.

Von Martin Kowalewski