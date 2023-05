Norddeutschlands größter Secondhand-Markt rund ums Kind: Piratini im Weserpark

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Kleidung, Spielzeug, Kinderbücher, Fahrräder und mehr: Auf Norddeutschlands größtem Secondhand-Markt dreht sich alles rund ums Kind.

Bremen – Viele Eltern kennen das: Die Kleinen wachsen so schnell aus den Sachen raus, das neue Spielzeug ist nur für einen kurzen Zeitraum interessant, schnell stapeln sich die Dinge in Kellern oder auf Dachböden.

Beim Piratini-Markt dreht sich alles rund ums Kind. (Symbolbild) © Carlos Luján/dpa

Hier kommt der Piratini-Markt in Bremen ins Spiel. Er soll Eltern oder die, die es werden wollen, die Möglichkeit bieten, all die Sachen kaufen oder verkaufen zu können: von Kleidung bis zum Spielzeug, von Kinderbüchern bis Fahrräder. Der Piratini-Markt, der damit wirbt, der „größte Secondhand-Markt rund ums Kind“ zu sein, kommt nun in den Bremer Weserpark.

Norddeutschlands größter Secondhand-Markt rund ums Kind: Piratini im Weserpark

In den Gängen des Weserparks in Bremen an der Hans-Bredow-Straße 19, lassen sich am Sonntag, 4. Juni, von 11 bis 15 Uhr, sicherlich das ein oder andere Schnäppchen ergattern. Der Markt wirbt mit einem breiten Angebot: von Umstandsmode und der Erstlingsausstattung über Kleidung bis Größe 176, bis hin zu Kinderwagen, Buggys, Kinderfahrräder, Roller, Laufräder und Bobbycars. Auch Spielzeug in allen Variationen soll es geben.

Wer sich kurz an seinen Einkäufen erfreuen will oder einfach eine Pause vom Bummeln zwischen den Ständen braucht, der wird auch gut versorgt: Wie die Verantwortlichen des Weserparks mitteilen, wird die Gastronomie des Shoppingcenters am Sonntag geöffnet haben und den Besuchern des Piratini-Marktes die gewohnten Speisen und Getränke anbieten kann.

Piratini-Markt im Weserpark Bremen: Letzte Möglichkeit vor der Sommerpause

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 4 Euro, Kinder bis 15 Jahre kommen umsonst auf den Markt. Auf den rund 4700 Parkplätzen des Weserparks ist das Parken kostenlos. Schwangere können unter Vorlage des Mutterpasses – nebst einer Begleitperson – schon ab 10:30 Uhr auf den Markt.

Es ist der letzte Markt vor der Sommerpause, freie Verkaufsplätze gibt es keine mehr. Die nächste Gelegenheit bietet sich in diesem Jahr dann noch am 10. September und am 5. November.