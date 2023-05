„Der Kuhhirte“ bekocht wieder alle Gäste – Reservierungen vorausgesetzt

Von: Marvin Köhnken

Das Restaurant „Der Kuhhirte“ in Bremen hat am Wochenende seit Ende April wieder für Gäste geöffnet, die nicht als große Gruppe essen gehen wollen. © Reuter

Das traditionsreiche Restaurant „Der Kuhhirte“ in Bremen ist seit Ende April auch wieder für Nicht-Gruppen zum Essen geöffnet. Zudem klärt das Team einige Missverständnisse auf.

Bremen – „Der Kuhhirte“ ist seit Samstag, 29. April, wieder für alle Gäste geöffnet – allerdings bis auf Weiteres nur am Wochenende und nach rechtzeitiger Reservierung. Das teilte das Team jüngst ihren Gästen mit und wirbt damit auch auf der eigenen Website. Zuletzt empfing das traditionsreiche Restaurant nur Gruppen mit mehr als 20 Personen. Der Grund: Personalmangel.

Vor rund einem Monat, zum 1-April, musste „Der Kuhhirte“ sein Restaurant schließen, weil nur noch zwei Köche für das Team gearbeitet hatten. Personelle Abgänge während der Corona-Zeit und der gewaltsame Tod des Chefkochs hatten eine Fortführung des regulären Betriebs des Ausflugslokals zuletzt unmöglich gemacht.

„Der Kuhhirte“-Restaurant seit Ende April wieder am Wochenende geöffnet

Nun also wird die Küche samstags und sonntags wieder für Nicht-Gruppen in Betrieb genommen. Allerdings mit einer Bedingung: Wer im Kuhhirten-Restaurant essen möchte, muss sich dafür Plätze reservieren. In einem Schreiben an ihre Gäste begründen die Betreiber Sigrid Minnemann sowie Angela und Norbert Giese dieses Vorgehen damit, das knappe Personal auf diese Weise im Vorfeld entsprechend einplanen zu können.

In dem Schreiben räumen die Betreiber zudem mit einigen Missverständnissen auf, die sich offenbar unter ihren Besuchern und online verbreitet haben. Neben der Tatsache, dass jederzeit größere Gruppen im Kuhhirten willkommen waren und sind, betonen sie, dass der Tod des Kuhhirten-Chefkochs nicht zum Ende des regulären Restaurantbetriebs geführt hat. „Aber wir haben aktuell nur zwei Köche und brauchen für den Veranstaltungsbetrieb und ein offenes Restaurant mindestens vier Köche.“

„Sohn, Enkel und Chefkoch fehlt an allen Ecken und Enden“

Zwar fehle der „Sohn, Enkel und Chefkoch an allen Ecken und Enden“, insgesamt sei aber der Personalmangel das Problem gewesen. Auch weisen die Eigentümer des Lokals Behauptungen von sich, Misswirtschaft habe zu der Teil-Schließung geführt. Tatsächlich seien die Auftragsbücher bis Mitte 2025 gefüllt. „Wir haben nur deshalb freie Termine, weil wir nicht genügend Mitarbeiter haben.“

Mittlerweile seien neue Teammitglieder hinzugekommen – ein Schritt auf dem Weg zurück zum regulären Betrieb des Restaurants, heißt es in dem Schreiben an die Gäste des Kuhhirten.

An dem 1867 errichteten Gebäude wird es darüber hinaus auch wieder den Biergarten-Betrieb geben. Am Vatertag, 18. Mai, wird die Saison in guter Tradition bei Musik von „Larry and the Handjive“ eröffnet. „Wir freuen uns über den Zuspruch und die vielen freundlichen Wünsche“, schreiben Sigrid Minnemann sowie Angela und Norbert Giese und blicken mit Freude auf alle, die künftig den Kuhhirten im Stadtwerder besuchen.

„Der Kuhhirte“ – Zeiten und Infos Öffnungszeiten: samstags von 15 bis 22:30 Uhr (Küche von 16:30 bis 22 Uhr) und sonntags von 11:30 bis 20:30 Uhr (Küche von 12 bis 19:30 Uhr) Biergarten-Eröffnung: Donnerstag, 18. Mai, mit „Larry and the Handjive“ Restaurant-Reservierungen: Auf der Homepage, unter 0421/555202 oder per Mail an info@derkuhhirte.de (zwingend erforderlich) Anschrift: Kuhhirtenweg 7-11, 28201 Bremen (in den Deichschartweg abbiegen)