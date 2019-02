Noch einmal laut sein

Bremen - VON THOMAS KUZAJ. „Andacht & Radau“, so heißt sein jüngstes Album. Der Liedermacher, Kabarettist und Arzt Georg Ringsgwandl ist damit jetzt auf Tournee - und er kommt auch nach Bremen. Am Sonnabend, 9. März, tritt der bayerische Musiker im Rahmen seiner „Wuide-unterwegs“-Tour mit Band im Theater am Goetheplatz auf. Beginn: 19.30 Uhr. Karten (30 Euro, ermäßigt 20 Euro; Versandgebühren extra) gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

„Keine Oldie-Andacht, ein Hochamt für aufgekratzte Geister im musikalischen Irrenhaus“, so wird der Auftritt angekündigt. „Ein reifer Herr, geleitet von ungestümen jüngeren, und die alten Granaten werden endlich so gespielt, wie sie es vor 20, 30 Jahren schon verdient gehabt hätten“, heißt es weiter. Nun, im Interview spricht Georg Ringsgwandl über laute und leise Musik, die Digitalisierung und sein früheres Doppelleben.

Herr Ringsgwandl, nehmen wir mal Ihren Album-Titel beim Wort. Wollen Sie mit 70 Jahren nochmal ordentlich Radau machen?

Es sieht so aus. . . Wir haben in den letzten Jahren ein paar ruhigere Lieder gemacht, akustische, leise und filigrane Geschichten. Nun ist es vielleicht das letzte Mal, dass ich es schaffe, mit einer Rockband eine richtig radaumäßige Veranstaltung zu machen.

Für „Andacht & Radau“ haben Sie Songs aus verschiedenen Schaffensperioden neu aufgenommen. Zu den ganz neuen Stücken, die außerdem dabei sind, zählt das Lied „Digitales Proletariat“. Ist die Digitalisierung mehr Fluch oder mehr Segen?

Es ist natürlich leicht - gerade in der älteren Generation –, zu lamentieren, dass in den 60ern und 70ern alles besser war. Die Wahrheit ist, die Digitalisierung hat viele, viele Fortschritte gebracht, gerade für Musiker. Früher im Studio, das war irrsinnig teuer. Diese Platte jetzt haben wir in einer alten Schule aufgenommen, das Equipment passte in einen Kombi. Es kostet mehr oder weniger nichts. Man kann überall aufnehmen, wo ein gut klingender Raum ist.

Die Digitalisierung ist also mehr Segen?

Nun, wir konnten auch nichts ausrichten gegen den Einzug der Eisenbahn. Damals hat man gedacht, die Menschheit wird verrückt bei den Geschwindigkeiten - was sich ja auch bewahrheitet hat (lacht).

Sie machen seit gut 40 Jahren Musik. Ist es heute einfacher oder schwieriger, Lieder zum Publikum zu bringen?

Das ist viel, viel leichter geworden. Man kann etwas auf dem iPhone aufnehmen und auf Youtube stellen. Das hätte vor 40 Jahren nicht mal jemand gewagt zu träumen. . . Die technischen Hilfsmittel sind unglaublich fortgeschritten. Aber es ist heute schwieriger, gute Songs zu schreiben. Für jemanden, der im Wohlstand aufgewachsen ist, ist es schwerer. Man ist in der Ausdrucksweise sehr reglementiert. Die Nachkriegsgeneration tat sich da etwas leichter. Das Gnadenlose ist ja, dass man sich das nicht aussuchen kann. Man wird ja nicht gefragt, in welcher Zeit man leben möchte.

Wie war Ihr früheres Doppelleben mit schrillen, spektakulären Bühnenauftritten und der Arbeit als Arzt im Krankenhaus?

Es gibt schlimmere Sachen. . . Es sind zwei Seiten meiner Person. Ich hatte damit keine Schwierigkeiten.

Sie haben dann 1993 für die Musik auf einen Chefarztposten verzichtet.

Es wurde mit der Musik so viel, dass beides nicht mehr ging. Ich musste eine Entscheidung treffen, Du kannst so etwas nicht in den Ruhestand schieben. Also habe ich das 1993 so entschieden.

Und war es die richtige Entscheidung?

In den 26 Jahren seither habe ich das vielleicht drei Tage bereut. . .

Der Künstler

Georg Ringsgwandl wurde am 15. November 1948 in Bad Reichenhall geboren. Sein erstes Instrument war eine Zither, die eine Tante ihm schenkte, als er acht Jahre alt war. Mit zwölf spielte Ringsgwandl zudem Posaune. Bei einem mehrmonatigen Sanatoriumsaufenthalt (wegen Lungentuberkulose) im Jahr 1967 brachte er sich das Gitarrespielen bei. Von 1968 bis 1975 studierte Ringsgwandl in Würzburg und Kiel Medizin. kuz