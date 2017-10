Nobelpreisträger im Auswandererhaus

Bremerhaven - Von Thomas Kuzaj. Nach der Lesung mit Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller Ende September hat das Deutsche Auswandererhaus schon wieder hohen Besuch bekommen.

„Im Rahmen der Jahrestagung des Ordens Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste besichtigten deren namhafte Mitglieder das Bremerhavener Migrationsmuseum – darunter die zwei Medizinnobelpreisträger Christiane Nüsslein-Volhard, die auch Kanzlerin des Ordens ist, und Bert Sakmann“, sagte eine Sprecherin. „Sie erhielten einen Einblick in die Geschichte und das Konzept des Hauses und wurden anschließend von Museumsdirektorin Dr. Simone Eick und Architekt Andreas Heller geführt.“

Preußenkönig Friedrich II. hatte den Orden Pour le Mérite (übersetzt aus dem Französischen: „Für das Verdienst“) gestiftet. Er war ursprünglich die höchste Tapferkeitsauszeichnung, die im Königreich Preußen vergeben wurde. Heute ist der Orden als vom Bundespräsidenten genehmigtes Ehrenzeichen eine zivile Auszeichnung für Wissenschaften und Künste.

Bundespräsident Theodor Heuss war 1952 Protektor des Ordens geworden. Das Sekretariat des Ordens wird vom Kulturstaatsministerium geführt.

Wie berichtet, zeigt das Auswandererhaus gegenwärtig die Ausstellung „Good Music… – Zwei deutsche Musiker in Amerika 1880 bis 1939“. Im Rahmenprogramm dieser Schau spricht Ulrich Duve, der Geschäftsführer des Klaus-Kuhnke-Archivs für populäre Musik (Bremen), im Auswandererhaus. Sein Thema: „Amerikanische Musik in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg“. Termin: Donnerstag, 5. Oktober, 18.30 Uhr.

Bevor der Jazz in den „Goldenen Zwanzigern“ populär wurde, war bereits amerikanische Musik in Europa zu hören. Schon um die Jahrhundertwende gastierten Musiker aus Übersee mit neuen Klängen wie „Cakewalk“ und „Ragtime“ in Deutschland. Diese neuen Stile wurden auch von deutschen Musikern begeistert aufgenommen und in ihr Repertoire übernommen. Duve bringt Hörbeispiele mit, hieß es.

Sein Vortrag dauert 45 Minuten. Der Eintritt ist frei. Telefonische Anmeldung erwünscht: 0471/902200.